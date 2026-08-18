"Encanto de cuentos": una propuesta para adultos mayores

El curso-taller “Encanto de cuentos, palabras e historias” continúa en Paraná con una propuesta que invita a explorar la lectura, la escritura, la escucha y la narración. Silvina Suárez, bibliotecaria y narradora oral, dialogó con Radio La Red Paraná (88.7) y contó detalles de los encuentros para adultos mayores.

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER lleva adelante en Paraná el curso-taller “Encanto de cuentos, palabras e historias”, una propuesta de 12 encuentros que comenzó el martes 11 de agosto y que continuará durante las próximas semanas.

Los encuentros se desarrollan los martes, desde las 16.30, en el aula 42 de la Escuela Normal José María Torres, ubicada en la esquina de Urquiza y Corrientes. La actividad forma parte de un programa vinculado con vejeces y adulteces y con proyectos destinados a personas mayores de la Facultad.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), Silvina Suárez, bibliotecaria y narradora oral, explicó que la propuesta parte de una idea central: el vínculo que cada persona construye con las palabras y las historias. “Encanto de cuentos tiene que ver con las palabras, las palabras en historias. Hace un rato yo decía que estoy muy relacionada con las palabras, y no es que las palabras me busquen, yo las voy buscando”, contó.

Foto: Archivo UNO

Palabras

La propuesta tiene una modalidad de taller, por lo que los participantes tienen un rol activo durante los encuentros. Suárez señaló que su función consiste principalmente en coordinar y brindar algunas pautas para luego comenzar a trabajar colectivamente.

“Comenzamos a trabajar y hacer estas tramas, estos hilos que cada una va sujetando, que va compartiendo con la otra, y bueno, eso es lo que hacemos para finalmente hacer historias, hacer cuentos”, explicó. Para la narradora, uno de los aspectos fundamentales del curso es la capacidad de escuchar y leer más allá de los libros.

En ese sentido, consideró que las historias individuales encuentran su verdadero sentido cuando son compartidas. “Uno puede tener una historia maravillosa, pero si vos no las compartís, ¿qué pasó? Quedaron ahí en un silencio. Y los silencios también dicen mucho; en este caso dicen que es necesario compartir y ponerlo en palabras”, reflexionó.

El “camino lector” como eje

Uno de los temas que se abordará durante los encuentros es el denominado “camino lector”, entendido como el recorrido que cada persona construye desde la infancia a través de las canciones, los cuentos, las lecturas y las experiencias vinculadas con la palabra.

Según planteó, ese recorrido comienza incluso antes del nacimiento. “Sabemos que desde que estamos en la panza estamos escuchando. Y si de repente alguien está contando un cuento, de ahí a un bebé en la panza, no duden que lo está escuchando”, afirmó.

Para Suárez, el camino lector se modifica permanentemente y se enriquece con las nuevas experiencias. “La lectura misma te va modificando”, resumió.

Escucha, habla, lectura y escritura

Durante el primer encuentro, uno de los ejes estuvo puesto en las diferentes formas de comunicación y en cuatro aspectos centrales: escucha, habla, lectura y escritura.

La propuesta también busca trabajar la construcción de una crítica fundamentada y el debate desde las ideas. “Una crítica con fundamento que está basada en una idea, una idea que nos puede llevar a debatir, a debatir desde la idea, no la persona”, explicó. Además de la oralidad, el taller incorpora la escritura. “Si bien escuchás y contás el cuento y esto parece todo un marco de oralidad que es riquísimo, cuando nosotros antes de hacerlo, porque somos una sociedad escritutaria, también lo pasamos por nuestras propias letras”, indicó a UNO.

Una invitación a compartir historias

Suárez invitó a quienes estén interesados a sumarse a los encuentros que quedan por delante. La actividad tiene una duración de 90 minutos y contempla distintas temáticas vinculadas con la narración, la lectura y la escritura. El curso tiene un costo de $12.000 mensuales, pensado como un aporte accesible y con el respaldo de la universidad pública. Para participar es necesario inscribirse previamente. Los encuentros se realizan los martes a las 16.30 en el aula 42, en planta baja, de la Escuela Normal José María Torres, en Urquiza y Corrientes. “Les puedo asegurar que cuando nos juntemos y con las historias que contemos algún solcito va a aparecer”, expresó Suárez al invitar a participar de la propuesta.