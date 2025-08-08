Uno Entre Rios | Escenario | Hugo Bistolfi

Hugo Bistolfi hizo estallar a Paraná con un viaje rockero

Hugo Bistolfi volvió a conquistar al público entrerriano en una noche que quedará en la memoria de los fanáticos

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

8 de agosto 2025 · 12:49hs
Hugo Bistolfi en Paraná

FERNANDA RIVERO / UNO

Hugo Bistolfi en Paraná
Hugo Bistolfi hizo estallar a Paraná con un viaje rockero

FERNANDA RIVERO / UNO
Hugo Bistolfi hizo estallar a Paraná 

FERNANDA RIVERO / UNO

Hugo Bistolfi hizo estallar a Paraná 

Hugo Bistolfi, histórico tecladista de Rata Blanca, volvió a conquistar al público entrerriano en una noche que quedará en la memoria de los fanáticos. El jueves, en La Vieja Usina, presentó un espectáculo que combinó su obra conceptual Viaje al Cosmos con los clásicos que marcaron su trayectoria junto a Rata Blanca y Alianza.

Hugo Bistolfi2

Hugo Bistolfi la rompió en Paraná

Durante más de dos horas, el músico repasó temas emblemáticos del metal argentino y de su carrera como solista. No faltaron los grandes himnos que grabó con Rata Blanca, coreados de principio a fin, y las composiciones que integran sus discos en solitario. La velada tuvo, además, un condimento especial: Bistolfi compartió escenario con artistas locales, generando momentos de gran comunión y energía sobre las tablas.

Hugo Bistolfi en la redacción de UNO

Hugo Bistolfi: la leyenda viva del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi en la redacción de UNO

Hugo Bistolfi: la leyenda del rock argentino en gira por el Litoral

Hugo Bistolfi3

Viaje al Cosmos es una experiencia musical, sensorial y conceptual que fusiona literatura, rock sinfónico, poesía y una profunda búsqueda interior. La idea surgió a partir de la escritura de una novela inspirada en la leyenda del Cerro Uritorco, donde –según relatos populares– existiría una ciudad en otra dimensión. Sobre ese imaginario, el tecladista construyó un repertorio que invita a cerrar los ojos y dejarse llevar.

El clima fue el de una auténtica fiesta del metal: guitarras encendidas, teclados hipnóticos y un público que acompañó de pie cada interpretación. Al final, los aplausos se multiplicaron y Bistolfi se despidió con palabras de agradecimiento por el cariño recibido, prometiendo regresar pronto a Paraná. “Esta ciudad tiene grandes artistas, y el agradecido soy yo por poder conocerlos”, dijo.

LEER MÁS: Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Hugo Bistolfi Paraná Entrerriano fanáticos
Noticias relacionadas
Pedro Capó tocará en Santa Fe

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"

Eufonía en la redacción de UNO

Eufonía: La nueva banda juvenil que recorre los escenarios de Paraná

La Sinfónica de Entre Ríos ofreció una nueva función para más de mil estudiantes.

La Sinfónica de Entre Ríos ofreció una nueva función para más de mil estudiantes

Desde el borde, réquiem teatral para nuestros muertos

Una obra entrerriana inicia su gira internacional en México

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Noche de clásico por la Liga Provincial

Noche de clásico por la Liga Provincial

La pobreza seguiría a la baja: se ubicaría en 31,6%, según datos privados

La pobreza seguiría a la baja: se ubicaría en 31,6%, según datos privados

Policiales
Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Escuela De la Baxada: inician causa por dos menores que exhibían armas en redes sociales

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Paraná: choque en el centro provoca demoras

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

Policía: se otorgarán licencias anuales obligatorias al personal

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

La defensa de Julián Christe recusó al juez por supuesta parcialidad

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Balacera en Villa Huesito: un hombre fue detenido con un potente revólver

Ovación
Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón

Argentina quedó eliminada de los Juegos Mundiales tras caer ante Japón

Ignacio Titi Barsanti otra vez con el overol de entrenador principal

Ignacio Titi Barsanti otra vez con el overol de entrenador principal

Noche de clásico por la Liga Provincial

Noche de clásico por la Liga Provincial

San Lorenzo le ganó por la mínima a Vélez en el Nuevo Gasómetro

San Lorenzo le ganó por la mínima a Vélez en el Nuevo Gasómetro

Estudiantes venció Independiente Rivadavia y es único puntero

Estudiantes venció Independiente Rivadavia y es único puntero

La provincia
La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

La Municipalidad de Paraná finalizó la reparación de una cañería en San Agustín

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Nueva oportunidad de entrenamiento laboral

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Paraná: se convocó a comercios a sumarse a la tarjeta de beneficios para estudiantes universitarios

Gualeguay: bomberos salvaron a un bebé que se estaba ahogando

Gualeguay: bomberos salvaron a un bebé que se estaba ahogando

Hugo Bistolfi hizo estallar a Paraná con un viaje rockero

Hugo Bistolfi hizo estallar a Paraná con un viaje rockero

Dejanos tu comentario