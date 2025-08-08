Hugo Bistolfi hizo estallar a Paraná con un viaje rockero

Hugo Bistolfi volvió a conquistar al público entrerriano en una noche que quedará en la memoria de los fanáticos

Hugo Bistolfi , histórico tecladista de Rata Blanca, volvió a conquistar al público entrerriano en una noche que quedará en la memoria de los fanáticos. El jueves, en La Vieja Usina, presentó un espectáculo que combinó su obra conceptual Viaje al Cosmos con los clásicos que marcaron su trayectoria junto a Rata Blanca y Alianza.

Durante más de dos horas, el músico repasó temas emblemáticos del metal argentino y de su carrera como solista. No faltaron los grandes himnos que grabó con Rata Blanca, coreados de principio a fin, y las composiciones que integran sus discos en solitario. La velada tuvo, además, un condimento especial: Bistolfi compartió escenario con artistas locales, generando momentos de gran comunión y energía sobre las tablas.

Hugo Bistolfi3 FERNANDA RIVERO / UNO

Viaje al Cosmos es una experiencia musical, sensorial y conceptual que fusiona literatura, rock sinfónico, poesía y una profunda búsqueda interior. La idea surgió a partir de la escritura de una novela inspirada en la leyenda del Cerro Uritorco, donde –según relatos populares– existiría una ciudad en otra dimensión. Sobre ese imaginario, el tecladista construyó un repertorio que invita a cerrar los ojos y dejarse llevar.

El clima fue el de una auténtica fiesta del metal: guitarras encendidas, teclados hipnóticos y un público que acompañó de pie cada interpretación. Al final, los aplausos se multiplicaron y Bistolfi se despidió con palabras de agradecimiento por el cariño recibido, prometiendo regresar pronto a Paraná. “Esta ciudad tiene grandes artistas, y el agradecido soy yo por poder conocerlos”, dijo.