PRE-scarlett.jpg Viuda Negra, con Scarlett Johansson, recién se estrenará el 7 de mayo.

Algo similar pasó en Argentina con Tenet, de Christopher Nolan. El filme se pudo ver en gran parte del mundo y ha liderado una taquilla deprimida por la falta de estrenos, pero las restricciones sanitarias locales, sumado a las exigencias del realizador para que se vea en cines y no en plataformas, impidieron que esta cinta llegue al país en 2020.

Sin embargo, antes de las mencionadas películas se anuncian otros atractivos filmes, teniendo en cuenta que la temporada de premios se fue posponiendo a la espera de que más películas pudieran ser pasadas en sala.

Aclamada en el Festival de Sundance, en febrero se espera la proyección de Una chica prometedora, ópera prima de la actriz Emerald Fennell, mientras que unos días después llega la esperada Nomadland, de Chloé Zao y el protagónico de la oscarizada Frances McDormand.

Otro de los filmes que llamará a fanáticos será The Many Saints of Newark, dirigida por Alan Taylor que evocará los inicios del recordado Tony Soprano en New Jersey, o La crónica francesa, la postergada nueva película de Wes Anderson.

Otro título esperado es Dune, la adaptación de la novela homónima de Frank Herbert por Denis Villeneuve y que ya fue llevada al cine por David Lynch en 1984.

En cuanto a remakes, Steven Spielberg pondrá en pantalla su versión del clásico musical Amor sin barreras, que en 1961 fue dirigido por Jerome Robbins y Robert Wise, en un filme que tanto por su director como la apelación al homenaje a los años dorados de Hollywood, se va a llevar todas las miradas para los Oscar 2022.

PRE-Spielberg.jpg Steven Spielberg pondrá en pantalla su versión del clásico musical Amor sin barreras.

Como no podía faltar el rubro biografía, el regreso al cine de Baz Luhrmann (Moulin Rouge y El gran Gatsby) será con la biopic, aún sin título, de Elvis Presley el 4 de noviembre; mientras que el 26 del mismo mes será el turno de Gucci, con Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Robert De Niro, Jack Huston y Reeve Carney, con la dirección de Ridley Scott.

La segunda parte de Venom llegará el 24 de junio bajo la dirección de Andy Serkis, mientras que Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos tiene destino de salas para el 9 de julio.

Margot Robbie volverá a ser Harley Quinn en una nueva película de Escuadrón Suicida, que no será ni segunda parte ni remake de aquella cinta de David Ayer. La producción de Warner-DC, esta vez bajo la mirada de James Gunn, se espera para el 6 de agosto. De la que no se sabe aún cuando llegará a Argentina es Mujer Maravilla 1984, aunque se la espera para 2021.

En tanto, el 5 noviembre llegará Los Eternos y el 17 de diciembre la tercera parte del Spider-Man encarnado por Tom Holland prometen cerrar el año de Marvel y sus superhéroes.

Las franquicias no se terminan en Marvel y DC, sino que es un mundo que se puede explotar en cualquier género, como lo prueba el anunciado regreso en diciembre de la saga de Matrix de la mano de Lana Wachowski, o la segunda parte de Un príncipe en Nueva York, con Eddie Murphy y por Amazon Prime Video el 5 de marzo.

El 26 de febrero se espera el arribo a los cines (aquellos que estén abiertos) de The King’s Man La primera misión, tercera entrada de la saga sobre una logia secreta que salva al mundo, dirigida por Matthew Vaughn.

Tras las idas y vueltas de Daniel Craig para personificar una vez más a James Bond, este 2 se abril verá la luz Sin tiempo para morir, otro filme del agente 007.

Los videojuegos no se van a quedar afuera y será Simon McQuoid el encargado de levantar la moral de” el 16 de abril, tras los dos filmes de los 90 que desilusionaron tanto a fans como a críticos.

Otra de las sagas que suele sacarle agua a las piedras y a las que apostarán los exhibidores para recuperar algo de dinero es la de Rápido y Furioso, ya en su novena versión, a partir del 28 de mayo, el mismo día en el que Emma Stone dará vida a la villana de Los 101 dálmatas en “Cruella”.

Top Gun: Maverick se espera para el 2 de julio con el protagónicoo de Tom Cruise, en otro recurso de la taquilla a la nostalgia, al igual que Cazafantasmas: Más allá (30 de julio). El mismo Cruise volverá (por séptima vez) con Misión Imposible, el 19 de noviembre.

Por el lado de la animación, Raya y el último dragón, de Disney, traerá de vuelta en marzo a una empoderada guerrera de un mundo de fantasía, y Luca marcará en junio una nueva parada en los títulos de Pixar.

El terror, uno de los pocos géneros que continúan llenando salas con bajos presupuestos para los parámetros de Hollywood, arranca su calendario el 15 de enero con Relic, de Natalie Erika James, quien relata la situación de encierro en una casa entre tres mujeres de tres generaciones diferentes.