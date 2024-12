"Híbridos" se ganó un lugar en el mundo del Rock and Roll

"Híbridos"

La actuación para llegar a la final fue en el Bar The Roxy, en Colegiales, Buenos Aires. “Pasamos mucho nervio y llegué a llorar. En las semifinales llegué a lagrimear, pero en la final no me pude contener”, contó Stefano en Radio La Red (88.7) por el logro tan importante para la trayectoria de la banda. El premio por haber ganado el concurso es la grabación de cuatro canciones en un estudio de Villa Devoto, Buenos Aires. “Estamos felices por el crecimiento que tenemos como grupo".