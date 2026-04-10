Híbridos presentó "Consumiendo mi Cabeza" en el Teatro 3 de Febrero.

Híbridos lanzó "Consumiendo mi Cabeza" en el Teatro 3 de Febrero, un trabajo íntimo centrado en la salud mental, ante un público cercano.

La banda paranaense Híbridos presentó su nuevo disco, "Consumiendo mi Cabeza", en una velada tan íntima como significativa en el Teatro 3 de Febrero . El lanzamiento, realizado el jueves, convocó a amigos, familiares y seguidores que acompañan al grupo desde sus inicios, en un encuentro exclusivo que reforzó el vínculo cercano que la banda mantiene con su público.

A las puertas de cumplir 10 años de trayectoria, Híbridos atraviesa un momento de consolidación artística. Este nuevo trabajo no solo evidencia una evolución en lo musical, sino también una madurez en su propuesta conceptual. "Consumiendo mi Cabeza" se adentra en una temática tan urgente como necesaria: la salud mental.

La banda paranaense Híbridos lanzó su nuevo disco ante su público más cercano

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A través de sus canciones, el álbum propone un recorrido emocional que pone en palabras inquietudes, internos y experiencias personales, conectando con una sensibilidad cada vez más presente en la sociedad actual. Las letras, acompañadas por una identidad sonora sólida, invitan a la reflexión y al diálogo sobre una problemática que atraviesa a distintas generaciones.

La elección del emblemático teatro paranaense como escenario no fue casual: la presentación funcionó tanto como un punto de encuentro con su historia como una proyección hacia el futuro. En un clima cargado de emoción y complicidad, la banda compartió este nuevo material con quienes han sido parte fundamental de su camino.

Con "Consumiendo mi Cabeza", Híbridos no solo reafirma su lugar dentro de la escena local, sino que también da un paso firme hacia una propuesta artística más profunda, comprometida y en constante crecimiento.