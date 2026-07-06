Uno Entre Rios | Escenario | Encuentro

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Cuatro agrupaciones de Entre Ríos y Santa Fe participaron de la propuesta, que convocó a un importante marco de público en el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná

6 de julio 2026 · 12:52hs
Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná fue sede del Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad, una propuesta que reunió a cuatro agrupaciones de Entre Ríos y Santa Fe y convocó a un importante marco de público. La actividad se realizó el sábado en el salón Rubelinda Borghese, ubicado en Pellegrini 454.

Paraná fue sede de una jornada coral dedicada a los adultos mayores

Durante la jornada se presentaron el Coro "19 de Octubre", de Paraná, dirigido por Walter Fontana; el Coro "A Vuelos", perteneciente al taller del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, bajo la dirección de Leandro Gómez; el Coro "Voces Diamantina", del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Diamante, dirigido por Marcelo Maddoni; y el Coro Manantial, del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Santo Tomé, Santa Fe, dirigido por Gustavo Ziero.

Encuentro Entrerriano de Artes Visuales en La Paz 

Más de 100 artistas participaron del 2° Encuentro Entrerriano de Artes Visuales en La Paz

antonio tarrago ros dono el alma entrerriana al patrimonio cultural de entre rios

Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

El encuentro tuvo como objetivo promover el canto coral como una expresión artística capaz de fortalecer los vínculos entre personas mayores, además de generar un espacio de intercambio cultural entre instituciones de distintas localidades. Cada coro compartió un repertorio variado que fue acompañado por el público presente.

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná destacaron la importancia de impulsar este tipo de iniciativas, al considerar que contribuyen a fortalecer los lazos entre las instituciones, fomentar la participación en actividades artísticas y crear espacios de encuentro donde la música favorezca la integración, el intercambio y el disfrute colectivo.

LEER MÁS: Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

Encuentro Encuentro Coral de la Tercera Edad Edad adultos mayores Paraná
Noticias relacionadas
el chamame que respiro: julio chivel publica su primer trabajo en formato digital

"El chamamé que respiro": Julio Chivel publica su primer trabajo en formato digital

Con la muerte de Rubén Cuestas se va parte importante de la cultura entrerriana.

Murió Rubén Cuestas, leyenda de la música entrerriana

a un mes de su muerte, el legado del indio solari sigue convocando multitudes

A un mes de su muerte, el legado del Indio Solari sigue convocando multitudes

a 34 anos de la muerte de astor piazzolla, el musico que revoluciono el tango

A 34 años de la muerte de Ástor Piazzolla, el músico que revolucionó el tango

Ver comentarios

Lo último

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Antonio Tarragó Ros donó El Alma Entrerriana al patrimonio cultural de Entre Ríos

Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

Marcelo Candia: Nos está faltando confianza

Marcelo Candia: "Nos está faltando confianza"

Ultimo Momento
Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Antonio Tarragó Ros donó El Alma Entrerriana al patrimonio cultural de Entre Ríos

Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

Marcelo Candia: Nos está faltando confianza

Marcelo Candia: "Nos está faltando confianza"

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

Redengas: se autorizaron nuevas tarifas

El chamamé que respiro: Julio Chivel publica su primer trabajo en formato digital

"El chamamé que respiro": Julio Chivel publica su primer trabajo en formato digital

Policiales
Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: detenido tras amenazar a un empleado de comercio con una cuchilla de carnicero

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Paraná: recuperan motocicleta robada y detienen a dos hombres tras persecución

Ovación
Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Paraná Campaña: Unión Agrarios golpeó en la final de ida

Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

Exequiel Bastidas quedó segundo en la Clase 2 del Turismo Nacional

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Delfina Cuscueta, otra vez convocada a Las Leoncitas

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Recreativo venció a Olimpia y gritó campeón del Apertura de la APB

Justo Martínez y César Jaime palpitan la velada en Peñarol

Justo Martínez y César Jaime palpitan la velada en Peñarol

La provincia
Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Antonio Tarragó Ros donó El Alma Entrerriana al patrimonio cultural de Entre Ríos

Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

El Senado avanzará este martes con el dictamen de la Reforma Previsional

El Senado avanzará este martes con el dictamen de la Reforma Previsional

Gualeguaychú: trabajadores inician semana de protestas por ola de despidos

Gualeguaychú: trabajadores inician semana de protestas por ola de despidos

Vuelve la negociación entre el gobierno y los gremios estatales y docentes

Vuelve la negociación entre el gobierno y los gremios estatales y docentes

Dejanos tu comentario