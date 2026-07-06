Paraná recibió el primer Encuentro Coral de la Tercera Edad

Cuatro agrupaciones de Entre Ríos y Santa Fe participaron de la propuesta, que convocó a un importante marco de público en el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná fue sede del Primer Encuentro Coral de la Tercera Edad, una propuesta que reunió a cuatro agrupaciones de Entre Ríos y Santa Fe y convocó a un importante marco de público. La actividad se realizó el sábado en el salón Rubelinda Borghese, ubicado en Pellegrini 454.

Durante la jornada se presentaron el Coro "19 de Octubre", de Paraná, dirigido por Walter Fontana; el Coro "A Vuelos", perteneciente al taller del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná, bajo la dirección de Leandro Gómez; el Coro "Voces Diamantina", del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Diamante, dirigido por Marcelo Maddoni; y el Coro Manantial, del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Santo Tomé, Santa Fe, dirigido por Gustavo Ziero.

El encuentro tuvo como objetivo promover el canto coral como una expresión artística capaz de fortalecer los vínculos entre personas mayores, además de generar un espacio de intercambio cultural entre instituciones de distintas localidades. Cada coro compartió un repertorio variado que fue acompañado por el público presente.

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná destacaron la importancia de impulsar este tipo de iniciativas, al considerar que contribuyen a fortalecer los lazos entre las instituciones, fomentar la participación en actividades artísticas y crear espacios de encuentro donde la música favorezca la integración, el intercambio y el disfrute colectivo.