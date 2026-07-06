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El Teatro 3 de Febrero se vestirá de celeste y blanco para la Gala Artística Patria

La propuesta se realizará el miércoles 8 de julio con entrada libre y gratuita. Participarán músicos, bailarines y actores

6 de julio 2026 · 13:45hs
El Teatro 3 de Febrero se vestirá de celeste y blanco para la Gala Artística Patria

FERNANDA RIVERO / UNO

El Teatro 3 de Febrero será el punto de partida de los festejos por el 9 de Julio

La agenda comenzará el miércoles 8 de julio, a las 20.30, con la Gala Artística Patria en el Teatro Municipal 3 de Febrero. La entrada será libre y gratuita, sin retiro previo de localidades y por orden de llegada. La velada reunirá distintas expresiones culturales dedicadas a la historia, la identidad y los valores patrios.

Del espectáculo participarán la Asociación Verdiana, el Estudio de Danzas Expresarte, las artistas Guada Frías y Candela Clavel Heis, además de intervenciones teatrales especialmente preparadas para la ocasión. La programación estará a cargo de artistas y grupos seleccionados mediante las Convocatorias Culturales 2026, una iniciativa municipal destinada a fortalecer la producción artística local.

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Las actividades oficiales continuarán el jueves 9 de julio. A las 8.30 se realizará el izamiento del Pabellón Nacional en el Mástil de las Tradiciones, ubicado en Plaza 1º de Mayo. Luego, a las 9.45, tendrá lugar el Solemne Tedeum en la parroquia Santa Lucía, mientras que a las 10.45 comenzará el acto central junto con el tradicional desfile cívico-militar sobre calle Juan Báez, entre Moisés Lebensohn y General Espejo.

Con motivo del desfile, la Municipalidad implementará un operativo especial de tránsito entre las 7 y las 13, con cortes en distintos sectores de la zona sur de la ciudad. Las interrupciones afectarán las intersecciones de Juan B. Bevilaqua y Juan Báez; Riacho Paracao y Antonio Franco; Pascual Greca y Moisés Lebensohn; Camino de la Cuchilla Grande y Pascual Greca; Puerto de la Cruz y Pascual Greca; Arroyo Correntoso y Pascual Greca; General Espejo y Pascual Greca; Carlos Alberto y Juan Báez; Pascual Greca y Carlos Alberto; Juan Báez y Moisés Lebensohn; y Arroyo Correntoso y calle 1568.

Desde el municipio solicitaron a quienes circulen por la zona respetar las indicaciones del personal de tránsito y utilizar recorridos alternativos para evitar demoras. El operativo tiene como finalidad garantizar la seguridad de los asistentes y el normal desarrollo de las actividades previstas para la conmemoración patria.

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Teatro 3 de Febrero Fiestas Patrias patria Festejos 9 de julio
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