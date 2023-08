Hasta que llegue el Verano con Chechi De Marcos

"Hasta Que Llegue el Verano es una canción que escribí el año pasado, justamente unos meses antes de que llegue el verano. Salió muy natural y sincera, porque así me sentía y no le di muchas vueltas. Pensamos en Mateo. Primero porque lo quiero y admiro muchísimo, y segundo porque ya era de muchas maneras parte de la canción. Cuando le pregunté, se copó y me dijo que si no lo hacía él, no lo hacía nadie más y eso me puso muy feliz. Y así fue quedando esta balada romántica, que ojalá disfruten", dijo Chechi De Marcos.