La Fiesta del Migrante en Colonia Avellaneda tiene reconocimiento provincial El sábado 5 de diciembre llega la sexta Fiesta del Migrante al Prado Español de Colonia Avellaneda, con la presencia de Los Palmeras y Juan Manuel Bilat 19 de noviembre 2026 · 11:48hs

La Fiesta del Migrante en Colonia Avellaneda tiene reconocimiento provincial

El sábado 5 de diciembre llega la sexta Fiesta del Migrante al Prado Español de Colonia Avellaneda. Una edición muy especial, porque por primera vez la fiesta cuenta con el reconocimiento provincial.

Con espectáculos musicales, gastronomía, emprendedores y la participación de representantes de más de diez fiestas populares de Entre Ríos, la celebración alcanzará por primera vez la categoría provincial y tendrá como principales atractivos las actuaciones de Los Palmeras y Juan Manuel Bilat. También estarán presentes Los Príncipes, Pegó en el Palo y Los Majestuosos del Chamamé.

La propuesta llegará a su sexta edición después de haber convocado a más de 6.000 personas el año pasado. Desde la organización expresaron que esperan superar esa concurrencia y consolidar el encuentro como una de las celebraciones populares de la región.