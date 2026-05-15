El bloque de senadores justicialistas mantuvo una reunión con Raúl Meza, secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional en Entre Ríos, junto a otros referentes sindicales del organismo.
Senadores del PJ recibieron a representantes gremiales de Vialidad Nacional
El bloque de senadores del PJ mantuvo una reunión con representantes gremiales de Vialidad Nacional y expresaron su acompañamiento.
El objetivo del encuentro fue analizar la situación que atraviesa Vialidad Nacional y la preocupación existente entre sus trabajadores ante las medidas impulsadas por el Gobierno nacional.
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La reunión entre senadores del PJ y Vialidad Nacional
Durante el encuentro, los representantes gremiales expusieron el escenario de incertidumbre que afecta al organismo, advirtiendo sobre las consecuencias que podrían generar los recortes, el desfinanciamiento y las posibles reestructuraciones en áreas estratégicas para el desarrollo y la conectividad del país.
Los legisladores justicialistas manifestaron su acompañamiento a los trabajadores y remarcaron la importancia de defender el rol de Vialidad Nacional como organismo fundamental para la planificación, mantenimiento y ejecución de la infraestructura vial, especialmente en provincias como Entre Ríos, donde la red caminera resulta clave para la producción, el transporte y la integración territorial.
Asimismo, señalaron que detrás de cada política de ajuste existen trabajadores, familias y comunidades que dependen del funcionamiento eficiente del Estado para garantizar servicios esenciales y condiciones de desarrollo.
“Defender Vialidad Nacional es también defender la presencia del Estado en el territorio, el empleo y la seguridad vial de miles de argentinos”, expresaron desde el bloque tras la reunión.
Finalmente, ambas partes coincidieron en la necesidad de sostener ámbitos de diálogo y seguimiento permanente sobre la situación del organismo y sus trabajadores.