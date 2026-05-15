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Colón: balearon a un hombre en el abdomen en un confuso episodio

Un nuevo hecho de graves características se produjo en Colón, donde un hombre fue herido de bala en un confuso incidente y terminó internado.

15 de mayo 2026 · 19:58hs
Colón: balearon a un hombre en el abdomen en un confuso episodio.

Colón: balearon a un hombre en el abdomen en un confuso episodio.

Un nuevo hecho de graves características se produjo en el departamento Colón, esta vez en la ciudad cabecera, donde un hombre fue baleado en un confuso incidente y terminó internado. Sucedió en la tarde de este viernes y el herido fue trasladado al hospital San Bejamín, con una herida de bala en la zona abdominal.

El hecho de sangre en Colón

Todo está en manos de la Fiscalía de turno y trabaja la Policía con personal de Investigaciones y Criminalística, no descartándose la hipótesis de que se tratara de una disputa por tema de drogas.

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Con el correr de los minutos, se pudo saber que la víctima era Julio Gutiérrez y que el hecho sucedió en horas de la tarde en Rocamora y Primera Junta, de la ciudad de Colón. Inmediatamente se movilizó la Policía y la fiscal en turno, doctora Micaela Di Pretoro, realizándose diferentes tareas investigativas que derivaron en la detención y traslado hacia Jefatura Departamental de dos individuos de nacionalidad uruguaya, de 43 y 30 años respectivamente, sospechados de ser los involucrados en el hecho.

Según fuentes policiales, ambos fueron sometidos a pruebas del dermotest con el fin de continuar con las tareas investigativas, aguardando medidas por parte de la Unidad Fiscal. Respecto al al herido Gutiérrez, se supo que afortunadamente se encuentra estable y pasó a Sala Mixta Cama 6, aguardando autorización medica para proceder a tomarle declaración, indicó el sitio 03442.

Colón Hombre herida
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