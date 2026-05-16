Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

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El horóscopo para este jueves 14 de mayo de 2026

El horóscopo para este viernes 15 de mayo de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sentimentalmente, déjese llevar por la intuición. Momento de dar un impulso a sus proyectos financieros. De pura casualidad contactará con nuevos clientes. Duerma un mínimo de ocho horas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

La persona amada necesita cariño. En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día. Asuntos profesionales solicitan mayor atención por su parte. No haga muchos esfuerzos o su espalda se resentirá.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día excelente para disfrutar del sexo sin tabúes. Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra. La sobrecarga de trabajo culminará con éxito. Podrá cometer algún exceso sin que el cuerpo lo note.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Las relaciones más estimulantes serán con sus amigos. Buen momento para solucionar temas económicos. Le van a proponer una nueva actividad laboral. No acuda al médico, su malestar pasará.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Si es muy enamoradizo, proteja su corazón. Las cuestiones económicas no son favorables. Hable con sus compañeros, ese proyecto no funciona. Le conviene descansar algo más.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Quite tiempo a la profesión para atender al corazón. Hoy recogerá los frutos económicos del pasado. La situación laboral con la que sueña por fin llega. Algún dolorcito de cabeza le molestará durante el día.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Buen momento para los asuntos económicos. En el trabajo, no se duerma en los laureles. Expulse energías negativas.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Tiene razón frente a su pareja, pero cállese a tiempo. Día poco apropiado para prestar dinero. Interesante novedad en el mundo profesional. Divertirse con sus amigos es muy saludable.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Proponga una actividad no habitual a su pareja. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Laboralmente, fin del problema. Cuidado con las contracturas, no abuse del ejercicio físico.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Tómese la relación con calma o lo arruinará todo. Procure no endeudarse más. La situación profesional mejora notablemente. Cuide más de sus encías.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Momento de gran emotividad con la familia. Ahorre un poco más, así se sentirá seguro en el futuro. No deje que sus palabras se malinterpreten en su trabajo. Atención a la zona del pecho, puede resfriarse.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Abrirá su corazón a otras expectativas amorosas. Programe su economía sin angustias ni agobios. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Intente no agobiarse con el ritmo diario.