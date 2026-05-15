La Municipalidad de Paraná informa a la comunidad que el mensaje que circula en redes sociales y aplicaciones de mensajería sobre una supuesta advertencia sanitaria vinculada a roedores y productos alimenticios “es falso y no fue emitido por la comuna”.
La Municipalidad de Paraná desmintió la información que circula sobre una advertencia sanitaria
La Municipalidad de Paraná informó a la comunidad que el mensaje que circula en redes sociales es falso acerca de una advertencia sanitaria.
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La aclaración de la Municipalidad de Paraná
En el comunicado, la comuna paranaense solicita a la población “no difundir información no verificada que pueda generar preocupación innecesaria entre los vecinos”.
Asimismo, se recuerda que ante cualquier situación vinculada a higiene urbana, control de plagas o salud pública, “los canales oficiales del municipio son los únicos medios válidos para la difusión de información y recomendaciones”.
Desde el la Municipalidad de Paraná se llevan adelante de manera permanente tareas de desratización, controles y abordajes integrales en distintos barrios y vecinales de la ciudad, en coordinación con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), mediante operativos preventivos y acciones de salud ambiental.
Por último, en relación al Hantavirus, se informa que no se han detectado ni existen casos en la ciudad. Ante cualquier consulta o síntoma compatible con enfermedades zoonóticas, se recomienda asistir al centro de salud más cercano para recibir la atención correspondiente.