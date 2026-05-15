La Municipalidad de Paraná informó a la comunidad que el mensaje que circula en redes sociales es falso acerca de una advertencia sanitaria.

La Municipalidad de Paraná desmintió la información que circula sobre una advertencia sanitaria.

La Municipalidad de Paraná informa a la comunidad que el mensaje que circula en redes sociales y aplicaciones de mensajería sobre una supuesta advertencia sanitaria vinculada a roedores y productos alimenticios “es falso y no fue emitido por la comuna”.

En el comunicado, la comuna paranaense solicita a la población “no difundir información no verificada que pueda generar preocupación innecesaria entre los vecinos”.

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Asimismo, se recuerda que ante cualquier situación vinculada a higiene urbana, control de plagas o salud pública, “los canales oficiales del municipio son los únicos medios válidos para la difusión de información y recomendaciones”.

Desde el la Municipalidad de Paraná se llevan adelante de manera permanente tareas de desratización, controles y abordajes integrales en distintos barrios y vecinales de la ciudad, en coordinación con los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), mediante operativos preventivos y acciones de salud ambiental.

Por último, en relación al Hantavirus, se informa que no se han detectado ni existen casos en la ciudad. Ante cualquier consulta o síntoma compatible con enfermedades zoonóticas, se recomienda asistir al centro de salud más cercano para recibir la atención correspondiente.