Paraná: un choque entre dos motos dejó tres lesionados

Un choque entre dos motos en la intersección de avenida Almafuerte y 3 de Febrero, en Paraná, dejó como saldo tres personas heridas.

En la noche de este viernes se registró un choque entre dos motos en la intersección de Avenida Almafuerte y 3 de Febrero, en la ciudad de Paraná, que dejó como saldo tres personas heridas.

Según narraron testigos, una de las motos circulaba por Dean Álvarez mientras que la otra habría intentado realizar un giro en U sobre Almafuerte, maniobra que habría desencadenado el impacto entre ambos vehículos.

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El siniestro involucró a dos conductores: uno de 20 años que circulaba en una motocicleta tipo Dax, acompañado por una adolescente de 14 años que fue trasladada con lesiones en una pierna, y otro de 27 años que se desplazaba en una Yamaha FZ 150.

Según se informó desde Bomberos, la adolescente fue derivada para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas en una de sus piernas. Los demás involucrados también fueron asistidos en el lugar y trasladados para su evaluación, aunque presentaban golpes de carácter leve.

En la escena trabajaron servicios de emergencia y personal de tránsito, que ordenaron el corte preventivo de la circulación sobre avenida Almafuerte para facilitar las tareas de asistencia y la investigación del hecho.