Graciela Chisty presenta nueva edición de su primer poemario

“De apacentar el tiempo” fue su primer libro donde, en principio, Chisty se dedicó simplemente a escribir. “En un momento dado encontré que esos poemas tenían un hilo conductor y que el libro ya estaba ahí”, acotó y remarcó que, a partir de este libro, encontró su dinámica de trabajo con la que escribió sus demás obras.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@anaeditorial)

Consultada sobre los cambios realizados a esta propuesta literaria, indicó: "No hice cambios sustanciales en los textos. En un poema suprimí dos palabras y en otro cambié un signo de puntuación. Cambiar algo significaba cambiar todo, reescribir el libro, porque mi respiración no es ya aquella respiración, mi modo de enunciar una idea, tampoco". En este marco confesó no haber leído su obra por mucho tiempo: "Quedó ahí, escondido como una especie de pecado de juventud. Antes de entregarlo a Ana Editorial debí leerlo y afrontar mi propia crítica y la consiguiente incomodidad. En aquellos años creía que con lo escrito bastaba, que no debían tocarse, con la idea de una conexión con el inconsciente que validaba todo. Hoy “cajoneo” y dejo madurar mis textos para leerlos después como si fueran ajenos, para discrepar con ellos, para aceptar que la palabra es poderosa y pone sus propios límites".

Graciela manifestó que su proceso creativo también se caracteriza por escribir “sin prisa y sin orden”. “El orden surge luego de un tiempo si percibo que hay un hilo temático. Corrijo mucho y si bien sé que en algún momento mis poemas tendrán un lector o interlocutor, nada me apura a mostrarlos”.

Sobre la autora

Graciela Chisty nació y creció en Paraná. Fue productora y conductora de radio para la difusión de la música folklórica en las FM 97.9 y 103.7 de la capital entrerriana. Sus demás obras son Bitácora (edición personal, 2012); Retablo (Ana Editorial, 2018); Ahora (Proyecto Camalote, 2021).

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de (@anaeditorial)

“Siempre estuve vinculada a las letras, primero como lectora, luego como escritora y en eso de proteger la palabra deviene encuadernadora”, detalló.