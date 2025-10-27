Uno Entre Rios | Ovación | Turismo Carretera

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

El Turismo Carretera disputará en Paraná la tercera fecha de la Copa de Oro, en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos, con el auspicio de UNO.

27 de octubre 2025 · 16:47hs
El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro.

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro.

El próximo fin de semana el Turismo Carretera llegará al autódromo de Paraná para disputar la tercera fecha de la Copa de Oro en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos. La actividad en pista comenzará el sábado, con los equipos arribando desde el jueves. El evento contará con el auspicio de UNO, en su 25° aniversario.

La última visita al circuito de Paraná se dio el domingo 29 de septiembre de 2024. En aquella oportunidad, el ganador fue Diego Ciantini, escoltado por Julián Santero y Valentín Aguirre. La historia del Turismo Carretera en la tierra paranaense comenzó en 1997, cuando Juan María Traverso se quedó con la victoria en la primera presentación de la categoría en este trazado.

Barracas derrota a Boca en el estadio Claudio Fabián Tapia.

Boca lo dio vuelta con un doblete de Milton Giménez

Los Pumas se preparan en Londres con la presencia del entrerriano Marcos Kremer.

Los Pumas se preparan en Londres con la presencia del entrerriano Marcos Kremer

LEER MÁS: Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Con el apoyo de UNO en su 25° aniversario, el TC vuelve a rugir en Paraná

TC en Paraná (1).jpeg

Entre los pilotos en actividad, Christian Ledesma es el más ganador en el circuito del Club de Volantes Entrerrianos, con triunfos en 2001, 2004 y dos en 2007. Lo sigue Matías Rossi con dos victorias, conseguidas en 2014 y 2018. También supieron subir al escalón más alto del podio en Paraná Mariano Werner, Jonatan Castellano, Mauricio Lambiris y Juan Cruz Benvenuti.

Con dos fechas disputadas de las cinco que integran la Copa de Oro, el líder del campeonato es Agustín Canapino, quien suma 108 puntos. Detrás se ubican Julián Santero con 82,5, Santiago Mangoni con 74, Mauricio Lambiris con 58,5 y Otto Fritzler con 50. Completan las principales posiciones Germán Todino (45), Marcelo Agrelo (43,5), Jeremías Olmedo (41,5), Christian Ledesma (34), Juan Martín Trucco (33), Valentín Aguirre (30) y Mariano Werner (29). Por el sistema de tres de último minuto se están metiendo Matías Rossi, Marcos Landa y José Manuel Urcera.

De esta manera, el Turismo Carretera vuelve a Paraná para ofrecer un nuevo espectáculo en uno de los circuitos más emblemáticos del país, con el acompañamiento de UNO en la celebración de su 25° aniversario.

Diego Cardoso jugará para Unión de Crespo.

De Patronato al Regional Amateur

Echagüe y Parque buscarán el último boleto a los playoffs de la Liga Provincial.

Liga Provincial: queda una plaza para octavos y dos lugares para la reclasificación

La Selección Argentina conquistó el Sudamericano U17 Femenino que se desarrolló en Paraguay. La entrerriana Santina Cherot integró el quinteto ideal.

Sudamericano U17: con presencia entrerriana la Selección Argentina se coronó campeona 

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura.

Boca y Barracas Central se ponen al día en el Torneo Clausura

