El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro.

El próximo fin de semana el Turismo Carretera llegará al autódromo de Paraná para disputar la tercera fecha de la Copa de Oro en el trazado del Club de Volantes Entrerrianos. La actividad en pista comenzará el sábado, con los equipos arribando desde el jueves. El evento contará con el auspicio de UNO, en su 25° aniversario.

La última visita al circuito de Paraná se dio el domingo 29 de septiembre de 2024. En aquella oportunidad, el ganador fue Diego Ciantini, escoltado por Julián Santero y Valentín Aguirre. La historia del Turismo Carretera en la tierra paranaense comenzó en 1997, cuando Juan María Traverso se quedó con la victoria en la primera presentación de la categoría en este trazado.

Con el apoyo de UNO en su 25° aniversario, el TC vuelve a rugir en Paraná

Entre los pilotos en actividad, Christian Ledesma es el más ganador en el circuito del Club de Volantes Entrerrianos, con triunfos en 2001, 2004 y dos en 2007. Lo sigue Matías Rossi con dos victorias, conseguidas en 2014 y 2018. También supieron subir al escalón más alto del podio en Paraná Mariano Werner, Jonatan Castellano, Mauricio Lambiris y Juan Cruz Benvenuti.

Con dos fechas disputadas de las cinco que integran la Copa de Oro, el líder del campeonato es Agustín Canapino, quien suma 108 puntos. Detrás se ubican Julián Santero con 82,5, Santiago Mangoni con 74, Mauricio Lambiris con 58,5 y Otto Fritzler con 50. Completan las principales posiciones Germán Todino (45), Marcelo Agrelo (43,5), Jeremías Olmedo (41,5), Christian Ledesma (34), Juan Martín Trucco (33), Valentín Aguirre (30) y Mariano Werner (29). Por el sistema de tres de último minuto se están metiendo Matías Rossi, Marcos Landa y José Manuel Urcera.

De esta manera, el Turismo Carretera vuelve a Paraná para ofrecer un nuevo espectáculo en uno de los circuitos más emblemáticos del país, con el acompañamiento de UNO en la celebración de su 25° aniversario.