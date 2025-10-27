Uno Entre Rios | La Provincia | Nadia Burgos

Nadia Burgos: "La polarización no borró a la izquierda"

La dirigente del MST, Nadia Burgos, analizó las elecciones, cuestionó a Milei y Frigerio, y llamó a organizar la lucha en las calles contra las reformas.

27 de octubre 2025 · 16:22hs
La dirigente de izquierda Nadia Burgos analizó los resultados de las elecciones legislativas y planteó una fuerte crítica tanto al oficialismo nacional como al peronismo provincial.

"A nivel nacional Milei y en la provincia Frigerio sobreactúan la victoria del domingo. Si uno mira con el cuidado necesario los números vemos que el ganador fue el ausentismo, los votos en blancos y nulos: concretamente en Entre Ríos hubo un 38% (445,260 personas) que no fue a votar, o votaron en blanco o anularon su voto. Más de 100 mil votos por encima del 32% (343,831 votos) que sacaron Milei y Frigerio, si tenemos en cuenta el padrón total. Por lo tanto esta elección no es un cheque en blanco para el gobierno y ellos lo saben, por eso tanto Milei como Frigerio convocaron a las oposiciones burguesas a dialogar para avanzar con las reformas estructurales que les exige el FMI y EEUU", expresó Burgos.

Nadia Burgos analizó las elecciones y llamó a organizar la lucha contra las reformas

La referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) también advirtió sobre el papel del peronismo frente al avance del oficialismo libertario: "Estas elecciones también expresaron una continuidad del voto bronca con el peronismo. La Libertad Avanza, ayudada por la estructura de Frigerio se impone como primera fuerza debido a que el peronismo ha generado enormes frustraciones. Y sus declaraciones derrotistas apuntan a que tenemos que estar muy alertas a posibles nuevas traiciones. En momentos donde lo que acecha es la reforma laboral, la devaluacion y la entrega, el PJ, la CGT y las estructuras sindicales que dicen manejar deberían estar convocando a llenar las calles para frenarlos. Queda clarísimo que como lo dijimos, no es por vía electoral que se frena a Milei, es en unidad y con lucha en las calles, a eso tenemos que convocar desde ya".

En relación con el desempeño de la izquierda, Burgos destacó la importancia del crecimiento obtenido: "Estamos contentas de los resultados que la enorme campaña a pulmón cosechó, frente a la polarizacion y nacionalización no pudieron borrar a la izquierda, es más si se tiene en cuenta todo el arco de la izquierda en Entre Rios claramente somos la tercera fuerza política. Nacionalmente el Frente de Izquierda Unidad logró ser la tercera fuerza en provincia de Buenos Aires y en CABA, esto significa que contaremos con 3 diputados en el congreso pertenecientes a la única fuerza que no transa y que da las luchas en las calles. Entre ellas nuestras compañeras del MST Cele Fierro en CABA y Ana Paredes Landman de la Matanza. Esto nos llena de fuerzas para seguir luchando por poner en pie una alternativa de los y las trabajadoras. Seguiremos luchando y fortaleciendo una verdadera oposición a la ultraderecha, que construya el camino hacia una salida anticapitalista y socialista. Con el compromiso de lucha intacto agradecemos a quienes acompañan a nuestra fuerza. Como dijimos, a pesar del 'todo o nada' que quisieron plantear tanto Milei como el peronismo, hoy lunes 27 redoblamos la lucha: Las y los invitamos a continuar organizándonos para echar a Milei y toda su política de entrega".

