"El Documental del 10" se proyectará en Limbo Pub El jueves 30 de octubre a las 21, Limbo Pub abrirá sus puertas para una función especial de El Documental del 10, con entrada libre y gratuita 27 de octubre 2025 · 16:27hs

El jueves 30 de octubre a las 21, Limbo Pub abrirá sus puertas para una función especial de El Documental del 10, con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a redescubrir la figura de Diego Maradona desde una mirada artística y emocional, a través de la música, la literatura, la poesía y otras expresiones que lo mantienen vivo en el imaginario popular.

La producción, dirigida por Lucas Costa e ideada por Damián Originario —creador de Stud Free Pub, una buena historia, presentada en el Festival de Cine de Mar del Plata 2019—, reúne a más de 40 artistas que rinden homenaje al ídolo desde distintas disciplinas. Entre los participantes figuran Andrés Ciro Martínez, Las Pastillas del Abuelo, Jairo, Soledad Pastorutti, La Beriso, Los Cafres, Zorrito Von Quintiero, Eduardo Sacheri, Hernán Casciari, Gaby Rocca, Víctor Hugo Morales, Palito Ortega, Alejandro Apo, Alejandro Romero (autor de La Mano de Dios), Felipe Pigna, Dante Spinetta, Magui Aicega y Pablo Lescano, entre otros.

El Documental del 10 propone un recorrido por las huellas que Maradona dejó en el arte, explorando cómo su figura atravesó las obras y las vidas de quienes lo homenajearon. La producción fue declarada de Interés Cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.