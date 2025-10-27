Equi Fernández sufrió una grave lesión de rodilla y no jugará hasta 2026

Equi Fernández fue reemplazado en el partido de Bayer Leverkusen ante Friburgo. Se trata de una zona comprometida en sus ligamentos de la rodilla izquierda.

La baja de Equi Fernández se suma a la de Exequiel Palacios, que debió ser operado.

Ezequiel Equi Fernández , mediocampista central de Bayer Leverkusen, sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda que lo alejará de las canchas hasta el 2026. La misma ocurrió este fin de semana en la victoria 2-0 ante Friburgo por la fecha 8 de la Bundesliga.

En dicho encuentro, el ex-Boca tuvo que salir reemplazado al minuto 67 por Robert Andrich. Tiempo después, el club lanzó un comunicado mediante su cuenta oficial de X en español. "Se prevée que estará de baja entre siete y ocho semanas", escribieron.

Será una baja sensible para el elenco dirigido por Kasper Hjulmand. Fernández, que llegó a Alemania en septiembre de este año procedente de Al-Qadsiah de Arabia Saudita, se adaptó rápido al equipo y jugó ocho partidos alternando titularidades y suplencias en Bundesliga y Champions League.

La lesión de Equi se suma a la de otro de los argentinos del equipo: Exequiel Palacios, quien tampoco verá acción en lo que resta del año luego de ser intervenido quirúrgicamente por un desprendimiento del tendón en la zona de su aductor derecho a comienzos de septiembre.