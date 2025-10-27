Uno Entre Rios | Ovación | Equi Fernández

Equi Fernández sufrió una grave lesión de rodilla y no jugará hasta 2026

Equi Fernández fue reemplazado en el partido de Bayer Leverkusen ante Friburgo. Se trata de una zona comprometida en sus ligamentos de la rodilla izquierda.

27 de octubre 2025 · 18:10hs
La baja de Equi Fernández se suma a la de Exequiel Palacios

La baja de Equi Fernández se suma a la de Exequiel Palacios, que debió ser operado.

Ezequiel Equi Fernández, mediocampista central de Bayer Leverkusen, sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda que lo alejará de las canchas hasta el 2026. La misma ocurrió este fin de semana en la victoria 2-0 ante Friburgo por la fecha 8 de la Bundesliga.

En dicho encuentro, el ex-Boca tuvo que salir reemplazado al minuto 67 por Robert Andrich. Tiempo después, el club lanzó un comunicado mediante su cuenta oficial de X en español. "Se prevée que estará de baja entre siete y ocho semanas", escribieron.

Los hinchas de Flamengo tras el choque en Brasil.

Tres hinchas de Flamengo graves al volcar un micro que los llevaba a ver la revancha con Racing

Rocamora buscará la recuperación en el estadio Julio César Paccagnella.

Rocamora recibe a Independiente de Neuquén por la Liga Nacional Femenina

Será una baja sensible para el elenco dirigido por Kasper Hjulmand. Fernández, que llegó a Alemania en septiembre de este año procedente de Al-Qadsiah de Arabia Saudita, se adaptó rápido al equipo y jugó ocho partidos alternando titularidades y suplencias en Bundesliga y Champions League.

La lesión de Equi se suma a la de otro de los argentinos del equipo: Exequiel Palacios, quien tampoco verá acción en lo que resta del año luego de ser intervenido quirúrgicamente por un desprendimiento del tendón en la zona de su aductor derecho a comienzos de septiembre.

Equi Fernández Bayer Leverkusen Lesión Bundesliga
Noticias relacionadas
El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro.

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

Boca lo dio vuelta con un doblete de Milton Giménez.

Boca ganó con un doblete de Milton Giménez y otro de Miguel Merentiel

Los Pumas se preparan en Londres con la presencia del entrerriano Marcos Kremer.

Los Pumas se preparan en Londres con la presencia del entrerriano Marcos Kremer

Diego Cardoso jugará para Unión de Crespo.

De Patronato al Regional Amateur

Ver comentarios

Lo último

Tres hinchas de Flamengo graves al volcar un micro que los llevaba a ver la revancha con Racing

Tres hinchas de Flamengo graves al volcar un micro que los llevaba a ver la revancha con Racing

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Rocamora recibe a Independiente de Neuquén por la Liga Nacional Femenina

Rocamora recibe a Independiente de Neuquén por la Liga Nacional Femenina

Ultimo Momento
Tres hinchas de Flamengo graves al volcar un micro que los llevaba a ver la revancha con Racing

Tres hinchas de Flamengo graves al volcar un micro que los llevaba a ver la revancha con Racing

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Rocamora recibe a Independiente de Neuquén por la Liga Nacional Femenina

Rocamora recibe a Independiente de Neuquén por la Liga Nacional Femenina

Los Palmeras: despidieron a los músicos y la banda en un futuro incierto

Los Palmeras: despidieron a los músicos y la banda en un futuro incierto

Equi Fernández sufrió una grave lesión de rodilla y no jugará hasta 2026

Equi Fernández sufrió una grave lesión de rodilla y no jugará hasta 2026

Policiales
Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Mansilla: dos heridos de gravedad tras el despiste de una camioneta sobre ruta 12

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Paraná: lo filmaron robando un secarropas en barrio El Sol y terminó detenido

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

Amparo ambiental por chatarrería en Paraná: habrá una audiencia

El abogado de Tavi Celis habló de un uso político del operativo antidrogas

El abogado de Tavi Celis habló de un "uso político" del operativo antidrogas

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Colonia Elía: tras votar, un hombre fue arrestado por una causa de abuso en Buenos Aires

Ovación
El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

El Turismo Carretera llega a Paraná para la tercera fecha de la Copa de Oro

Boca ganó con un doblete de Milton Giménez y otro de Miguel Merentiel

Boca ganó con un doblete de Milton Giménez y otro de Miguel Merentiel

Tres hinchas de Flamengo graves al volcar un micro que los llevaba a ver la revancha con Racing

Tres hinchas de Flamengo graves al volcar un micro que los llevaba a ver la revancha con Racing

Rocamora recibe a Independiente de Neuquén por la Liga Nacional Femenina

Rocamora recibe a Independiente de Neuquén por la Liga Nacional Femenina

Equi Fernández sufrió una grave lesión de rodilla y no jugará hasta 2026

Equi Fernández sufrió una grave lesión de rodilla y no jugará hasta 2026

La provincia
Nadia Burgos: La polarización no borró a la izquierda

Nadia Burgos: "La polarización no borró a la izquierda"

Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable

Paraná: finalizaron tareas de reparación en la red de agua potable

Histórica entrega de 1.300 chalecos antibalas para la Policía entrerriana

Histórica entrega de 1.300 chalecos antibalas para la Policía entrerriana

Elecciones 2025: Cómo se votó en cada sección y en cada mesa

Elecciones 2025: Cómo se votó en cada sección y en cada mesa

Soraya Barreto Januário brindará una conferencia sobre masculinidades, deporte y cultura en Paraná

Soraya Barreto Januário brindará una conferencia sobre masculinidades, deporte y cultura en Paraná

Dejanos tu comentario