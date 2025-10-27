Uno Entre Rios | Ovación | Flamengo

Tres hinchas de Flamengo graves al volcar un micro que los llevaba a ver la revancha con Racing

Un accidente de tránsito en las afueras de Río de Janeiro conmociona a la torcida del Flamengo al dejar un saldo de 16 heridos. Venía a Avellaneda.

27 de octubre 2025 · 18:42hs
Los hinchas de Flamengo tras el choque en Brasil.

Los hinchas de Flamengo tras el choque en Brasil.

Un micro que trasladaba hinchas del Flamengo hacia la Argentina volcó este lunes en la autopista Presidente Dutra, en las cercanías de Barra Mansa, estado de Río de Janeiro. El vehículo formaba parte de una caravana que se dirigía a Buenos Aires para presenciar el partido revancha de semifinales de la Copa Libertadores 2025 ante Racing.

Lo que pasó con el colectivo de Flamengo

De acuerdo con la Policía Federal de Carreteras (PRF), el accidente se registró a las 15.51 (hora de Brasilia) en el kilómetro 281, sentido San Pablo. El vuelco provocó el bloqueo total del carril en dirección a esa ciudad, generando una congestión de alrededor de cuatro kilómetros, informó Ge.

Racing perdió de visitante en Brasil.

Racing Club no aguantó y Flamengo se quedó con un triunfo agónico

Racing juega en Brasil esta miércoles.

Racing juega ante Flamengo en la ida de semifinal

Las autoridades de rescate, bomberos y personal de emergencia del Centro de Control Operacional de RioSP trabajaron rápidamente en el lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona. Dieciséis personas sufrieron heridas, según la PRF, mientras que tres de ellas permanecen en estado grave, de acuerdo con la concesionaria Motiva Rodovias, encargada del mantenimiento del tramo.

El autobús siniestrado era parte del contingente que viajaba para acompañar al Mengao en su visita a Avellaneda, prevista para el miércoles por un lugar en la final del torneo continental. Las autoridades aún investigan las causas del vuelco y no se informó si el conductor se encontraba entre los lesionados.

Flamengo Racing Avellaneda Argentina
