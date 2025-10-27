Los Palmeras: despidieron a los músicos y la banda en un futuro incierto

Los integrantes de Los Palmeras habrían sido despedidos de la empresa que sostenía al grupo. El grupo cuenta con el paranaense Exequiel Enrique.

El clima en el universo de Los Palmeras cambió por completo. La relación Marcos Camino y Rubén “Cacho” Deicas terminó por desmoronarse. A días de conocerse la fractura definitiva entre ambos, una nueva información encendió todas las alarmas: los músicos de la legendaria banda habrían sido despedidos. El grupo cuenta con el paranaense Exequiel Enrique.

La primicia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live , quien dio detalles de una situación que, según explicó, “pone en jaque el futuro de la banda de cumbia más importante del país”.

Furor por Erreway a dos semanas de su presentación en el Club Unión

“La novedad de último momento que tengo para anunciar es que despidieron a los músicos de Los Palmeras”, informó el periodista en su programa. “La marca se vence el mes que viene y Cacho Deicas habría mandado a decir a sus abogados que él seguirá teniendo el 50% del nombre. Mientras tanto, los contratos con los músicos se están rescindiendo. Legalmente fueron despedidos.”

Una banda, dos caminos: la división de Los Palmeras

Etchegoyen amplió los detalles del conflicto que, desde hace meses, venía gestándose tras bambalinas. Según explicó, la empresa Palmeras Producciones, que nucleaba legalmente a los integrantes, habría quedado disuelta, lo que derivó en los despidos.

“Uno imagina que Marcos (Camino) creará otra empresa para contratarlos nuevamente y así seguir trabajando. Pero lo cierto es que, legalmente, todos los músicos fueron dados de baja”, comentó.

Play VideoCrisis en Los Palmeras: despidieron a los músicos y la banda podría dividirse definitivamente

En paralelo, el periodista adelantó que Cacho Deicas no formaría parte de esta nueva estructura, lo que confirmaría su separación total del grupo que ayudó a fundar en los años ‘70.

“Habrá otra compañía que dependerá únicamente de Camino y ya no de Cacho”, precisó.

Marcos Camino y el desafío de reconstruir el legado

Con décadas de historia y un repertorio que incluye clásicos como Bombón asesino, Soy sabalero o La suavecita, Marcos Camino se enfrenta al desafío de sostener la esencia del grupo sin su histórico vocalista.

El músico, que fue quien impulsó la refundación de la banda en los años ‘90, habría tomado la decisión de continuar con una nueva formación bajo una figura empresarial distinta. “Los músicos seguirán, pero ya sin el paraguas legal de la empresa original”, detalló Etchegoyen.

Cacho Deicas, entre la salud y el renacer artístico

Mientras tanto, Cacho Deicas transita un momento de reinvención personal y artística. Luego de su salida oficial de Los Palmeras, el cantante anunció su regreso a los escenarios con un nuevo proyecto solista, tras haber sufrido un accidente cerebrovascular que puso en riesgo su salud y su carrera.

En una entrevista reciente en el programa Un poco de ruido, el artista habló sobre ese proceso y sobre cómo el cariño del público fue clave en su recuperación.

“Te digo la verdad. Yo seguí esta carrera porque cuando caí enfermo, la gente me mandaba mensajes, me mandaba todo el cariño que pueda haber. No sabés las cosas que me decían para levantarme el espíritu, para levantarme el ánimo. Fue la gente la que me ayudó y me puso otra vez en el mismo lugar”, expresó, emocionado.

“Quiero agradecer a toda la gente que me mandó mensajes maravillosos, oraciones terribles. Fue lo que me levantó el espíritu para seguir luchando con este ACV que me tocó a mí. Y bueno, estamos zafando”, relató, visiblemente conmovido.

El futuro incierto de Los Palmeras

Mientras la batalla por la marca avanza y los contratos se disuelven, el público espera respuestas. ¿Habrá dos versiones de la banda? ¿Marcos Camino conservará el nombre histórico? ¿Cacho Deicas volverá a interpretar los clásicos que marcaron a generaciones?

Por ahora, lo que se sabe es que Los Palmeras, emblema de la cumbia argentina, atraviesan el momento más delicado de su historia. El legado de más de 50 años de música, giras y reconocimientos internacionales parece haberse convertido en un terreno de disputa entre quienes lo construyeron.