Boca ganó con un doblete de Milton Giménez y otro de Miguel Merentiel

Boca derrotó a Barracas Central 3 a 1 en el duelo postergado por la muerte de Miguel Ángel Russo. El Guapo jugó con 10 jugadores por la expulsión de Ivan Tapia.

En el pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, Boca Juniors derrotó a Barracas Central 3 a 1 con un doblete de Milton Giménez y otro tanto de Miguel Merentiel. El Guapo comenzó arriba tras un golazo de Rodrigo Insúa desde 3/4 de cancha.

El duelo entre Boca Juniors y Barracas Central arrancó con más fricción que juego. Apenas a los dos minutos, Rafael Barrios protagonizó la primera gran polémica del partido al golpear con un manotazo a Miguel Merentiel, luego de una dura entrada de Javier Ruiz sobre Leandro Paredes. Nicolás Lamolina solo mostró la tarjeta amarilla al defensor del Guapo, desatando la bronca de todo el plantel Xeneize, que reclamaba expulsión. El clima se caldeó rápido: discusiones, empujones y un comienzo trabado que marcó el tono del primer tramo del encuentro.

A los cinco minutos, las protestas seguían y el partido se jugaba al límite, mientras Iván Tapia y Leandro Paredes también veían la amarilla. En el caso del mediocampista de Boca, la amonestación tuvo un peso extra: llegó a la quinta y no podrá estar en el próximo compromiso ante Estudiantes de La Plata.

Boca derrota a Barracas en el postergado de la fecha

Sin claridad en el juego, los primeros diez minutos mostraron un Boca más insistente en la presión y en el reclamo que en la elaboración, y a un Barracas firme, apostando a cortar el ritmo y jugar al roce. El árbitro debió intervenir en varias oportunidades para calmar los ánimos en un arranque que tuvo de todo menos fútbol.

Boca y Barracas disputaban los primeros minutos con intensidad, cuando una jugada cambió el rumbo del encuentro. A los 9 minutos, Agustín Marchesín encendió las alarmas en el banco xeneize: el arquero sintió una molestia muscular y pidió la atención médica, dejando una sensación de preocupación en el cuerpo técnico.

Pocos minutos después, el clima se volvió aún más caliente. A los 13 minutos, Iván Tapia vio la tarjeta roja luego de recibir la segunda amarilla por una dura infracción sobre Leandro Paredes. El capitán de Barracas, que ya había sido amonestado por protestar en el inicio, dejó a su equipo con diez jugadores y cambió el desarrollo del encuentro.

El conjunto de Barracas Central no se desmoronó pese a la expulsión de su capitán. Con un hombre menos, Rubén Darío Insúa movió rápido las piezas: a los 16 minutos, Siro Rosané ingresó en lugar de Facundo Bruera para reacomodar las líneas y reforzar el mediocampo.

La respuesta fue inmediata. Apenas tres minutos más tarde, a los 19 minutos, llegó el golazo de la tarde. Rodrigo Insúa tomó la pelota en tres cuartos de cancha y, sin dudar, sacó un zurdazo impresionante que se clavó en el ángulo, dejando sin reacción a Agustín Marchesín. El grito del Guapo retumbó en toda la cancha: 1 a 0 y sorpresa en el Claudio Fabián Tapia.

Con la desventaja en el marcador, Boca se adueñó definitivamente de la pelota. Desde los 25 minutos, el equipo de Claudio Úbeda se plantó en campo rival, aunque sin la profundidad necesaria para inquietar al arquero Marcos Ledesma.

El Guapo, por su parte, se replegó cerca de su área y apostó a los ataques directos, aprovechando cada pausa y cada roce para enfriar el ritmo del juego. El plan funcionó: la fricción se impuso y el Xeneize chocó una y otra vez contra una defensa firme y bien parada.

Con el paso de los minutos, Leandro Paredes y Milton Delgado intentaron darle fluidez al circuito de pases, mientras que Carlos Palacios y Williams Alarcón buscaban espacios en la frontal del área. Sin embargo, la doble línea de cuatro de Barracas cerró todos los caminos posibles.

A los 43 minutos, el clima se volvió a caldear tras una nueva discusión entre Palacios y Dardo Miloc, que terminó con ambos amonestados por Nicolás Lamolina. Era una muestra más del alto voltaje con el que se vivía el partido.

Y antes del cierre de la primera mitad, Boca tuvo la más clara: a los 51 minutos, Miguel Merentiel desbordó por la derecha y lanzó un centro preciso al área. Milton Giménez ganó en lo alto y conectó un cabezazo que pasó a centímetros del palo derecho de Ledesma. Fue la chance más nítida del Xeneize, que mereció al menos el empate antes del descanso.

Segundo tiempo

El complemento arrancó con un Boca decidido a revertir la historia. Desde el primer minuto, el equipo de Claudio Úbeda adelantó sus líneas y fue a buscar el empate con intensidad, acorralando a un Barracas Central que comenzó a sentir el hombre de menos y el desgaste del primer tiempo.

El Xeneize respondió con juego y profundidad. A los 5 minutos, una gran combinación entre Delgado y Barinaga dejó a Milton Giménez de frente al arco, aunque su definición se fue por encima del travesaño. Era el aviso de lo que vendría.

Solo dos minutos más tarde, Boca encontró la igualdad: Giménez peleó una pelota dividida, se la llevó con fuerza y definió con categoría ante Ledesma para poner el 1-1. El equipo respiró, la gente que acompañó en la tribuna se encendió y el envión anímico cambió el curso del juego.

El impacto fue inmediato. A los 10 minutos, Juan Barinaga envió un centro perfecto desde la derecha y otra vez Giménez, con un impecable cabezazo, marcó el 2-1 para Boca, desatando el festejo en el banco visitante.

Tras el gol, Úbeda realizó dos variantes clave para mantener la intensidad: ingresaron Ander Herrera y Luis Advíncula en lugar de Carlos Palacios y Barinaga. Con esas modificaciones, el entrenador buscó reforzar el mediocampo y cuidar el resultado sin perder movilidad por las bandas.

El dominio de Boca Juniors era cada vez más marcado. Con el paso de los minutos, el equipo se adueñó completamente del mediocampo y no dejó reaccionar a un Barracas Central que lucía desbordado. Tras un córner a favor, Exequiel Ceballos inventó una jugada individual brillante dentro del área: eludió a dos rivales y asistió a Miguel Merentiel, quien solo tuvo que empujar la pelota para decretar el 3-1 a favor del Xeneize.