Rocamora recibe a Independiente de Neuquén por la Liga Nacional Femenina Este lunes, desde las 20.30, Rocamora será anfitrión del conjunto sureño. El Rojo de Concepción del Uruguayviene de tres derrotas consecutivas. 27 de octubre 2025 · 18:36hs

Rocamora buscará la recuperación en el estadio Julio César Paccagnella.

El estadio Julio César Paccagnella será escenario este lunes de una nueva presentación del Club Rocamora de Concepción del Uruguay. El Rojo volverá a ser local en el marco de la Conferencia Sur en el Torneo Apertura de la Liga Nacional de básquet femenino. Su rival a partir de las 20.30 será Independiente de Neuquén.

Luego de comenzar con tres victorias consecutivas, el Rojo sufrió tres derrotas al hilo frente a Obras, Ferro y El Talar, por lo que intentará torcer el rumbo jugando como local. Con récord 3-3 está en la quinta posición de la tabla.

El Rojo neuquino, por su parte, viene de vencer a Deportivo Berazategui por 72-65 en su última presentación el pasado miércoles. Con ese resultado a cuestas salió a la ruta con el afán de seguir subiendo desde el octavo puesto en el que se encuentra actualmente con récord 2-5.