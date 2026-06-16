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"Floresta" regresa al escenario con una función especial en Paraná

"Floresta", la obra producida por La Camalote Teatro, volverá a presentarse este sábado 20 de junio a las 21 horas en la Casa de la Cultura

16 de junio 2026 · 13:16hs
Floresta regresa al escenario con una función especial en Paraná

La compañía La Camalote Teatro anunció el reestreno de "Floresta", una obra de Guillermo Yanicola que volverá a presentarse el sábado 20 de junio a las 21 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en la esquina de 9 de Julio y Carbó, en Paraná.

Vuelve "Floresta", una de las obras destacadas del teatro entrerriano

Estrenada en 2019, la obra se consolidó como una de las producciones más destacadas del grupo. En 2023 fue seleccionada para el Festival Provincial de Teatro realizado en Paraná, donde obtuvo una mención por su "Despliegue actoral en conjunto", y también integró la programación del 38° Encuentro Entrerriano de Teatro de Concepción del Uruguay. Actualmente forma parte de las cuatro propuestas elegidas para integrar el ciclo Un Domingo de Teatro, impulsado por el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (CONTIER).

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Con humor y elementos del absurdo, la historia transcurre en una casa venida a menos donde una madre y sus dos hijas intentan sostener un pasado de prestigio mientras enfrentan un presente marcado por las dificultades económicas. A través de situaciones cargadas de comicidad y diferentes recursos teatrales, la obra aborda temas como la incomunicación, los vínculos familiares y el propio oficio teatral.

El elenco está integrado por Valentín Abuaf, Paola Yeregui y Tamara Princic. La dirección y técnica están a cargo de Jorge "Tucho" Balladares, mientras que la producción general corresponde a La Camalote Teatro.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 15.000 pesos para público general y 10.000 pesos para estudiantes y jubilados. Las reservas pueden realizarse hasta el viernes 19 de junio al teléfono 343-5147667 o a través de las redes sociales de la compañía.

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Floresta Escenario Teatro Paraná
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