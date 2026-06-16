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El Museo Casa de Gobierno recibió una actividad destinada a las infancias

La cantautora e investigadora Paulina Lemes presentó "Te canto un cuento con Canto Rodado", una propuesta literaria y musical para acercar a niñas y niños a la identidad entrerriana

16 de junio 2026 · 12:11hs
El Museo Casa de Gobierno recibió una actividad destinada a las infancias

Las infancias de Paraná participaron este viernes de una propuesta musical, literaria y de narración oral en el Museo Casa de Gobierno. La actividad "Te canto un cuento con Canto Rodado" invitó a niñas y niños a descubrir historias relacionadas con la flora, la fauna, las leyendas y la identidad cultural de Entre Ríos.

El Museo Casa de Gobierno recibió una actividad destinada a las infancias

La jornada se desarrolló en la Sala Multimedial del organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y estuvo a cargo de la cantautora e investigadora Paulina Lemes, quien presentó por primera vez esta propuesta en la capital provincial. Nacida en Gualeguaychú, la artista impulsa el proyecto multimedia Canto Rodado, una iniciativa destinada a las infancias que integra literatura, música y relatos como herramientas para estimular la imaginación, la creatividad y la curiosidad.

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De la actividad participaron niñas y niños junto a estudiantes de tercer grado de la Escuela Primaria N° 202 "Gaspar Benavento". Durante el encuentro compartieron canciones, cuentos y dinámicas recreativas que propiciaron el acercamiento a la lectura y al patrimonio cultural entrerriano desde una experiencia participativa.

A través de relatos y propuestas lúdicas, las infancias recorrieron personajes, paisajes y expresiones propias de la provincia. La iniciativa buscó fortalecer el vínculo con los libros y despertar el interés por las historias que forman parte de la memoria y la identidad de Entre Ríos.

Lemes es autora de 23 libros dedicados a temáticas vinculadas con la naturaleza, los personajes populares, las tradiciones regionales y los universos de las infancias. Durante la actividad compartió parte de ese trabajo a través de obras como Canción del mar, Amaridul y Yo sé hablar en guaraní, entre otros títulos que proponen explorar el mundo desde la observación, el juego y el conocimiento.

La propuesta integró la programación especial organizada por el Museo Casa de Gobierno en el marco de su décimo aniversario, una agenda que incluye distintas actividades destinadas a promover el acceso a la cultura y el encuentro de la comunidad con el patrimonio provincial.

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