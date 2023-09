Ficer: la democracia como eje del festival en Paraná

Ficer Eduardo Crespo.jpg Juan Ignacio Pereyra

En su último día de proyección el Ficer apuesta a seguir construyendo democracia manteniendo vivas películas para reflexionar y repensar el camino recorrido en la historia Argentina más reciente. Al respecto Eduardo Crespo, director por segundo año del Ficer, dijo: "en este año tan importante para el país que son los 40 años de democracia transitados, no podía no traer ese tema al festival. Creemos que hay muchas películas que lo abordan en el presente y en el pasado que no pudimos ver" y agrego: "Las películas reflexionan, abren puertas y espacios de debate".

En la sala Verónica Kuttel, ubicada en La Vieja Usina dieron por finalizada la temática con la proyección de la película “El Juicio” de Ulises de la Orden, un film que trabaja sobre las 530 horas de grabación emitidas originalmente por ATC a razón de tres minutos diarios (Sin sonido), extrayendo de allí el documental de 177 minutos de duración.

Este trabajo no se trata de una simple compactación sino de una nueva, en la medida en que el film de Ulises De la Orden, estrenado en la última edición del Festival de Berlín reniega de mantener el hilo cronológico de la emisión original, prefiriendo en lugar de eso una agrupación por bloques temáticos, que además del dolor de las víctimas permite hacer foco de modo más ordenado sobre cuestiones como la responsabilidad empresarial y eclesiástica en tiempos de la dictadura, la mecánica de los secuestros, el funcionamiento de los centros de detención ilegal, la expoliación de botines “de guerra” y la apropiación y tortura de niños (esto último no es tan conocido).

De esta manera el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer) invita a reflexionar y entender el presente democrático del país.

Los espectadores pueden disfrutar de diferentes experiencias a lo largo de la 5° edición tanto en diversos talleres como la puesta de un gran patio gastronómico que acompañó cada velada y permitió el disfrute al aire libre luego de las actividades o durante la espera de las proyecciones.

Se pudo observar una gran concurrencia y a sala llena el publico disfruto de cada proyección. Teniendo en cuenta que las trabajos audiovisuales incluyeron diferentes franjas etarias y géneros, la receptividad de los entrerrianos se hizo sentir. Muchas familias aprovecharon la oportunidad para compartir no solo una visita por el Centro de convenciones y sus películas sino por el paisaje del río.

Con la presencia de realizadores y realizadoras de la provincia, invitados y amantes de los distintos géneros, este sábado por la noche tendrán la posibilidad de seguir disfrutan de las propuestas al aire libre.

Más sobre Ficer

El Festival de Cine comenzó el Miércoles en Paraná en las instalaciones del Centro Provincial de Convenciones (CPC) con un amplio programa.

Ficer El Juicio.jpg Juan Ignacio Pereyra

GALA DE PREMIACIÓN | 20:00 | CPC

AMIGAS DE UN CAMINO DE CAMPO | Director: Santiago Loza | Funciones: 21:00 | 1° Piso Sala Mayor CPC

ACTIVIDAD ESPECIAL | 24:00 | Fenómeno Paranormal de Música Entrerriana | Usina