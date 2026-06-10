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Crespo: empezó la obra de ampliación de una escuela con ladrillos PET

En la ciudad de Crespo se dio inició a la obra de ampliación de la Escuela N°105 Patria Libre. La Provincia invirtió 242 millones de pesos.

10 de junio 2026 · 22:05hs
En Crespo empezó la primera obra de ampliación de una escuela del país con ladrillos PET. 

En Crespo empezó la primera obra de ampliación de una escuela del país con ladrillos PET. 

El gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura dio inicio a la obra de ampliación de la Escuela N° 105 Patria Libre de Crespo, departamento Paraná. La intervención comprende una inversión provincial de 242 millones de pesos y permitirá incorporar nuevos espacios para los 498 estudiantes.

LEER MÁS: Ladrillos PET: se recolectaron más de 120.000 botellas de plástico

Ladrillos PET para una escuela de Crespo

Será la primera obra de infraestructura escolar del país construida con ladrillos PET, fabricados a partir de material reciclado. La ampliación prevé la construcción de dos aulas, una sala de informática, una dependencia para personal auxiliar y un núcleo sanitario con baños para varones, mujeres y personas con discapacidad.

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La intervención abarca una superficie total de 340 metros cuadrados y estará a cargo de la firma Del Litoral Obras, Servicios y Montajes SA, con un plazo de ejecución de 270 días corridos.

El acto de firma del inicio de obra tuvo lugar en el establecimiento educativo y contó con la participación de funcionarios provinciales, municipales y la empresa contratista. A partir de esta instancia formal comenzaron los trabajos previstos para una obra que marcará un hito a nivel nacional por su carácter innovador y sustentable.

Palabras tras el acto

Al respecto, el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, celebró el inicio de los trabajos y destacó que la intervención representa “una inversión estratégica que fortalece la infraestructura educativa de la provincia y, al mismo tiempo, articula innovación, sustentabilidad y compromiso ambiental en la obra pública”.

Asimismo, remarcó que “la Escuela N° 105 Patria Libre será la primera del país en contar con aulas construidas con ladrillos PET elaborados a partir de material reciclado, haciendo posibles nuevos espacios para la educación y promoviendo un modelo de desarrollo más sostenible. Se trata de un ejemplo concreto de cómo la articulación entre el Estado provincial, el municipio y la ciudadanía puede generar soluciones sostenibles con verdadero impacto social”.

Para su ejecución se utilizarán 36.500 unidades fabricadas en el Parque Ambiental del municipio mediante una fórmula certificada por el Conicet, tecnología que fue utilizada en la construcción de cuatro viviendas en la ciudad de Crespo.

Cada bloque se produce con el equivalente a 30 botellas plásticas recicladas y posee propiedades ignífugas, además de una alta capacidad de aislación térmica. Su proceso de producción además de contribuir al cuidado del ambiente, también reduce significativamente el consumo de agua en un 70%.

Los ladrillos utilizados en la obra serán aportados por el municipio en el marco de un convenio de colaboración suscripto con el gobierno provincial. La iniciativa forma parte de la campaña provincial Botellas que construyen futuro, mediante la cual se recolectaron más de un millón de envases plásticos en apenas 90 días, cantidad suficiente para abastecer la totalidad del proyecto.

Participaron del acto de inicio de obra el diputado nacional, Darío Schneider; el ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob; el coordinador ministerial, Gonzalo Atencio; el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti.

Además, estuvo la directora general de Arquitectura y Construcciones, Claudia Benavento; el responsable zonal de Arquitectura de Paraná Campaña, Osvaldo Francovich; la directora departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure; las inspectoras Natalia David y María Mauro y la directora de la institución, Mariela Solaro.

Crespo Obra Escuela ladrillos PET
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