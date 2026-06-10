Los Premios Municipales de Arte ponen el foco en la producción local

Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura de Paraná, habló de la convocatoria que impulsa la ciudad destinada a los artistas: los Premios Municipales de Arte

Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura de Paraná, habló de la convocatoria que impulsa la ciudad destinada a los artistas: los Premios Municipales de Arte

La producción artística local volverá a tener uno de sus espacios de reconocimiento más importantes con una nueva edición de los Premios Municipales de Arte . La convocatoria, destinada a artistas de Paraná y el área metropolitana Gran Paraná, permanecerá abierta hasta el viernes 12 de junio y contempla distintas disciplinas vinculadas a las artes escénicas, visuales, la música y la literatura.

Detrás de la iniciativa existe una tradición que atraviesa distintas gestiones municipales y que hoy continúa vigente como una herramienta de promoción cultural. En diálogo con UNO, el subsecretario de Cultura de Paraná, Joaquín Arijón, destacó el valor que tienen estos premios para el desarrollo de la actividad artística local y remarcó la importancia de sostener políticas públicas destinadas al sector.

Identidad y orgullo

“Los Premios Municipales son muy importantes porque reconocen y promueven la producción artística local y regional en distintas disciplinas”, afirmó.

La edición 2026 contempla las categorías Artes Escénicas (Teatro), Danza, Artes Visuales (Arte Textil y Cerámica), Música (Canción Inédita) y Poema Ilustrado. Las inscripciones y la presentación de las obras se realizan exclusivamente a través del portal digital de la Municipalidad de Paraná.

Para Arijón, el alcance de la convocatoria va mucho más allá del reconocimiento económico que reciben los ganadores.

“Hay una decisión política de apostar a este tipo de reconocimientos vinculados al arte local. Existe una inversión muy importante del Estado municipal y además se trata de una convocatoria abierta, lo que permite que cualquier artista pueda presentar su obra y participar”, señaló.

Inversión cultural

Los montos previstos para esta edición representan una inversión significativa. En las categorías Teatro y Danza, los primeros premios superan los 2,5 millones de pesos, mientras que las demás disciplinas también cuentan con reconocimientos económicos destinados a estimular la producción artística.

Desde la Subsecretaría de Cultura sostienen que el impacto de estas políticas no puede medirse únicamente en términos monetarios. Arijón explicó que los premios funcionan como un impulso para la continuidad de proyectos culturales y permiten que muchos artistas reinviertan esos recursos en nuevas producciones. “Cuando se premian obras de teatro, de danza o de música, lo que se genera es la posibilidad de seguir produciendo. En teatro puede traducirse en mejores escenografías o nuevos proyectos. En música puede significar la compra de equipamiento o herramientas de trabajo. Son recursos que vuelven al circuito cultural”, indicó.

La lógica, según explicó, apunta a fortalecer un ecosistema creativo que involucra a artistas, técnicos, gestores y espacios culturales.

“Lo que buscamos es que se siga desarrollando la cultura en nuestra ciudad. Estos premios no solamente reconocen trayectorias o producciones, también generan nuevas obras y nuevas oportunidades para quienes trabajan en el sector”, sostuvo.

La convocatoria también se inscribe dentro de una mirada más amplia sobre el rol que ocupa la cultura en la vida de una comunidad. Para Arijón, las expresiones artísticas forman parte de la construcción de la identidad colectiva y reflejan experiencias, paisajes y modos de vivir propios de la región. “Nuestra cultura y nuestros artistas hacen a la identidad de nuestra gente. Hablan de quiénes somos como paranaenses y como entrerrianos. Cada obra está atravesada por una vivencia, por un paisaje, por algo que nos representa y que tiene un valor enorme para nuestra comunidad”, expresó.

En ese sentido, remarcó que los Premios Municipales constituyen una política pública consolidada, respaldada por ordenanzas que garantizan su continuidad más allá de los cambios de gestión.

“No hay que olvidar que estos premios parten de una ordenanza. Son una política pública que trasciende las gestiones y que representa un derecho para el sector cultural”, afirmó.

Jurados de trayectoria

Uno de los aspectos destacados de esta edición es la participación de jurados con reconocimiento nacional en cada una de las disciplinas convocadas.

En Música, dentro del apartado Canción Inédita, integrarán el jurado la cantante y compositora An Espil y el músico Pedro Berreta. También participarán referentes como Gladis Contreras y Marcelo Díaz en Teatro; Cristina Girona y Gustavo Carrizo en Danza; además de especialistas en artes visuales y literatura.

Según explicó Arijón, la presencia de estas figuras busca otorgar prestigio a la convocatoria y al mismo tiempo incentivar la participación de los artistas locales. “Lo que buscamos con personalidades destacadas es promover la inscripción. En el caso de Canción Inédita, quienes presenten sus obras saben que serán escuchados por artistas de trayectoria nacional como An Espil (una de las cantantes de Nafta). Eso genera un estímulo muy importante para quienes participan”, señaló.

Tejido social

Además de su dimensión artística, el funcionario destacó el papel que cumple la cultura como espacio de encuentro y construcción comunitaria. En un contexto social complejo, consideró que las políticas culturales permiten fortalecer vínculos, generar participación y sostener espacios de expresión colectiva.

“La cultura genera sentido, pero además recompone el tejido social. En tiempos difíciles, creemos que es fundamental seguir acompañando al sector cultural porque también es una manera de fortalecer a la comunidad”, afirmó.

Y concluyó: “Desde el Estado municipal entendemos que tenemos que ser facilitadores y acompañar a nuestros artistas. Por eso seguimos sosteniendo estas herramientas, porque invertir en cultura es invertir en identidad, en desarrollo y en futuro”.

Cómo participar

La convocatoria está dirigida a artistas domiciliados en Paraná y el área metropolitana Gran Paraná. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 12 de junio y deberán realizarse exclusivamente a través del portal mi.parana.gob.ar. Las categorías habilitadas son Teatro, Danza, Arte Textil, Cerámica, Canción Inédita y Poema Ilustrado. Los reglamentos específicos de cada disciplina, formularios de inscripción y vías de consulta se encuentran disponibles en el sitio oficial del municipio.

De esta manera, el Municipio de Paraná busca que cada vez más artistas se sumen a la convocatoria, presenten sus obras y encuentren en los Premios Municipales de Arte una oportunidad para mostrar su trabajo, fortalecer sus proyectos y acceder a nuevas instancias de crecimiento. La propuesta también apunta a generar vínculos entre creadores de distintas disciplinas, favorecer el intercambio de experiencias y ampliar las redes.