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Gabriela Del Valle abre una ventana a la potencia del color

La artista paranaense inaugurará una nueva exposición en GAP18. La muestra reúne obras donde el color, la materia y el espacio dialogan entre sí

10 de junio 2026 · 18:33hs
Gabriela Del Valle abre una ventana a la potencia del color

La artista paranaense Gabriela Del Valle inaugurará este jueves 12 de junio a las 19.30 una nueva exposición titulada “Habitar el color” en GAP18, Galería de Arte Contemporáneo. La muestra podrá visitarse hasta el 29 de junio con entrada libre y gratuita.

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La propuesta reúne una serie de obras abstractas en las que el color, la materia y el espacio se convierten en protagonistas de una experiencia visual abierta a múltiples interpretaciones. A través de una producción atravesada por la sensibilidad contemporánea, la artista invita al público a recorrer paisajes emocionales y territorios construidos desde la intuición y el gesto.

Nacida en Paraná, Del Valle desarrolló una trayectoria que combina arte y arquitectura. Su formación profesional y su experiencia en la creación de ambientaciones e instalaciones para eventos marcaron una manera particular de observar el espacio, donde las relaciones entre volumen, proporción, orientación y atmósfera ocupan un lugar central.

Esa mirada se traslada a su obra pictórica. En cada trabajo, el color aparece como una herramienta fundamental de construcción. Antes de comenzar a pintar, la artista dedica tiempo a la elaboración de una paleta cromática cuidadosamente pensada, en la que cada tono encuentra sentido en relación con los demás.

El texto curatorial, realizado por la artista visual y gestora cultural Miriam Tello, destaca que las vibraciones del color se transforman en el verdadero motor de la obra. Desde esa premisa, Del Valle construye composiciones que oscilan entre referencias sutiles al paisaje urbano y escenarios completamente abstractos, donde apenas una línea insinuada puede sugerir horizontes abiertos e inciertos.

La espátula ocupa un lugar relevante dentro de su proceso creativo. Con ella despliega trazos cargados de materia y energía, capaces de construir superficies dinámicas y de gran intensidad visual. En ese recorrido, cada gesto parece responder a una búsqueda constante, impulsada por la necesidad de explorar nuevas posibilidades expresivas.

Las obras reunidas en “Habitar el color” proponen detenerse en aquello que sucede más allá de la representación. No buscan describir lugares concretos ni ofrecer respuestas cerradas. Por el contrario, invitan a que cada espectador establezca su propio vínculo con la imagen, descubra resonancias personales y recorra espacios que existen entre la percepción, la memoria y la emoción.

La muestra se inaugurará el jueves 12 de junio a las 19.30 en GAP18 y permanecerá abierta hasta el 29 de junio. La entrada será libre y gratuita.

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Gabriela Del Valle Paraná Galería GAP Habitar el color
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