Representantes de la provincia participaron del primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, realizado en Mendoza

Entre Ríos participó del primer Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas, una iniciativa impulsada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el gobierno de Mendoza que reunió a representantes de distintas provincias para analizar la situación actual del sector y proyectar estrategias de desarrollo a escala nacional.

La actividad se desarrolló del 4 al 6 de junio en la ciudad de Mendoza y convocó a funcionarios, especialistas y referentes vinculados a diversas disciplinas culturales y creativas. Durante tres jornadas se realizaron mesas de diálogo, talleres sectoriales y espacios de intercambio destinados a construir un diagnóstico sobre los desafíos estructurales que atraviesan estas actividades.

La delegación entrerriana estuvo integrada por el secretario de Cultura, Julián Stoppello, y la directora de Industrias Culturales y Creativas, Rocío Rezett.

"Para Entre Ríos fue importante estar presentes y fijar posición junto a otras provincias. En concordancia con nuestras políticas públicas en el territorio, siguiendo el rumbo de gestión del ministro Manuel Troncoso y con el objetivo de federalizar la actividad y los recursos para generar una conexión más fluida de nuestros artistas con el resto del país", expresó Stoppello.

Las actividades abordaron sectores como música, gastronomía, videojuegos, editorial, artes visuales, artesanía, danza, teatro, diseño y audiovisual. El objetivo fue compartir experiencias, identificar problemáticas comunes y avanzar en propuestas que permitan fortalecer el entramado cultural y creativo argentino.

Encuentro Federal de Industrias Culturales y Creativas1

Por su parte, Rezett destacó que la participación entrerriana permitió intercambiar conocimientos y experiencias con otras jurisdicciones. "Fue una experiencia muy valiosa. Nos permitió intercambiar experiencias con otras provincias y ser parte de la construcción de una agenda federal para un sector que genera identidad, empleo, innovación y desarrollo. Nuestra provincia tiene un enorme talento creativo y un gran potencial de crecimiento", señaló.

Entre las principales conclusiones del encuentro surgió la necesidad de contar con registros unificados, mapeos federales y diagnósticos elaborados junto a universidades nacionales para conocer con mayor precisión la realidad de cada sector. También se planteó fortalecer los espacios permanentes de diálogo entre provincias y promover herramientas legislativas y de financiamiento adaptadas a las particularidades de cada territorio.

Otro de los ejes centrales fue la integración regional, tanto física como digital, mediante circuitos de circulación cultural y calendarios articulados que faciliten el intercambio de bienes, servicios y producciones. Asimismo, se remarcó la importancia de diversificar las fuentes de financiamiento incorporando una mayor participación del sector privado.

Las recomendaciones finales también incluyeron el desarrollo de programas de formación continua vinculados a la gestión cultural, la formulación de proyectos, la internacionalización, la preservación del patrimonio y la adaptación a los nuevos escenarios digitales.

El encuentro constituyó un primer paso hacia la construcción de una agenda federal destinada a fortalecer el impacto económico, social y cultural de las industrias creativas en todo el país.