Ofelia Fernández llega a Paraná este jueves

La exlegisladora porteña y referente política Ofelia Fernández visitará Paraná para participar de la presentación del documental "Cómo ser feliz". La propuesta es sobre encuentros para reflexionar y dialogar sobre la realidad que viven los y las jóvenes del país.

La actividad es organizada por Fundar Políticas y Somos Corta. Se llevará a cabo el jueves 11 de junio, a las 17, en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAYCS) – Escuela Normal.

Documental

Según señalaron desde la Red Diversa de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación (Redes), el documental propone una reflexión colectiva sobre la realidad de los jóvenes en un contexto marcado por la digitalización, las dificultades para acceder al mundo laboral y los desafíos vinculados a la salud mental.

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La iniciativa apunta a generar un espacio de intercambio y diálogo sobre las transformaciones sociales que atraviesan las nuevas generaciones y las formas de construir proyectos de vida en un escenario de incertidumbre.

La presentación contará con la presencia de Ofelia Fernández, quien acompañará la proyección y participará del intercambio con el público asistente.

Desde el Frente Universitario Popular (FUP) destacaron que el encuentro busca promover una discusión abierta sobre las condiciones de vida de las juventudes y las problemáticas que impactan en su presente y futuro.