Manuel Adorni presentó su declaración jurada: ganó 513.000 dólares con Bitcoin

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó ante la Oficina Anticorrupción y ARCA una serie de declaraciones juradas rectificativas y correcciones tributarias.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , presentó este miércoles por la noche ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) una serie de declaraciones juradas rectificativas y correcciones tributarias que modifican sustancialmente la composición patrimonial conocida hasta ahora del jefe de Gabinete.

La declaración jurada de Manuel Adorni

La presentación se produjo en un contexto marcado por las investigaciones judiciales que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública. Ambos expedientes están a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

La documentación, que había sido anticipada por el presidente Javier Milei y se demoró más de un mes, incorpora activos que no habían sido declarados en presentaciones anteriores, entre ellos USD 513.000 originados, según la reconstrucción presentada por fuentes oficiales, en inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.

Las correcciones alcanzan tanto las declaraciones patrimoniales correspondientes a los años en que Adorni se desempeñó como funcionario nacional como las presentaciones impositivas realizadas desde 2020. Según pudo saber Infobae, la revisión también incluye modificaciones vinculadas al patrimonio de su esposa, Bettina Angeletti, y forma parte de una reconstrucción integral de la evolución económica familiar desde años anteriores al ingreso del actual ministro coordinador a la administración pública.

De acuerdo con fuentes de la Jefatura de Gabinete, la revisión no se limitó a los ejercicios correspondientes a la función pública. También implicó reconstruir inversiones, bienes heredados, movimientos patrimoniales y operaciones económicas realizadas durante años previos a la llegada de Adorni al Gobierno.

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Las rectificaciones incluyen además cambios en la situación patrimonial de Bettina Angeletti. En el entorno del funcionario destacan que la esposa del jefe de Gabinete no sólo desarrolla actualmente actividades como monotributista sino que además ocupó durante más de quince años cargos gerenciales en una empresa privada, un dato que fue incorporado a la reconstrucción presentada ante los organismos de control.

Según explicaron las fuentes consultadas, el trabajo de revisión comenzó después de que las operaciones inmobiliarias realizadas durante 2025 quedaran bajo análisis judicial. A partir de entonces se inició un proceso de recopilación de documentación destinado a reconstruir el origen de los recursos económicos utilizados por la familia durante los últimos años.

“Hubo desprolijidad. Las declaraciones juradas del 2023 las hizo él mismo. La del 2024 fue con un contador, pero con la denuncia, hubo que hacer una reconstrucción de toda la historia patrimonial familiar, porque había que demostrar que el dinero usado en la compra de propiedades no había surgido de dinero ilícito”, explicaron fuentes cercanas al funcionario.

Inversiones con Bitcoin

La principal novedad de la documentación presentada es la incorporación de aproximadamente USD 513.000 vinculados a inversiones realizadas con Bitcoin. De acuerdo con la reconstrucción oficial, ese ahorro constituye el principal activo incorporado a las declaraciones rectificadas y representa el componente más importante del patrimonio familiar informado en esta oportunidad.

En función de la explicación presentada por la Jefatura de Gabinete, las inversiones fueron realizadas entre 2013 y 2018 mediante ocho billeteras virtuales diferentes. Durante ese período, Adorni y Angeletti habrían efectuado operaciones de compra y venta de la criptomoneda que generaron ganancias acumuladas a lo largo de varios años.

Las fuentes oficiales sostienen que el capital originalmente invertido rondó los USD 200.000. A partir de la evolución de las cotizaciones y de las operaciones efectuadas durante esos años, ese monto se habría transformado posteriormente en los USD 513.000 que ahora fueron incorporados a las declaraciones rectificativas.

La reconstrucción presentada ante la Oficina Anticorrupción sostiene que las operaciones pueden ser verificadas mediante las denominadas “llaves” de acceso asociadas a las billeteras virtuales utilizadas para operar. Según esa explicación, esos registros permiten reconstruir los movimientos realizados y acreditar la existencia de las inversiones declaradas.

La incorporación de ese ahorro modifica de manera significativa la fotografía patrimonial conocida hasta ahora. Hasta las últimas declaraciones disponibles, los principales activos líquidos informados por Adorni eran sustancialmente inferiores. Con las rectificaciones presentadas este miércoles, el patrimonio declarado incorpora un componente financiero que hasta ahora no figuraba en las presentaciones oficiales.

La revisión también alcanzó las declaraciones impositivas realizadas ante ARCA. Según confirmaron fuentes oficiales, Adorni se presentará ante el organismo para abonar los impuestos que resulten exigibles como consecuencia de las rectificaciones efectuadas sobre los últimos cinco años, indicó Infobae.

La reconstrucción patrimonial incluye además una serie de bienes heredados tras el fallecimiento de Jorge Eduardo Adorni, padre del actual jefe de Gabinete, ocurrido en 2022.