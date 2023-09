El FICER inicia este miércoles: la agenda de actividades

FICER.jpg Foto UNO/Mateo Oviedo

A las 21.30, en la Sala Verónica Kuttel de La Vieja Usina, se proyectará Saint Omer, dirigida por Alice Diop. Se trata de una propuesta francesa, estrenada en el año 2022, que forma parte de la categoría de Cine Internacional.

AGENDA DEL JUEVES 7

ZARAMELLA EN CORTOS | Director: Juan Pablo Zaramella | Funciones: 9:00-10.30-14:00 | 1° piso Sala Mayor CPC

VIDEOMINUTOS | Funciones: 11:00 | 1° piso CPC

JUAN, COMO SI NADA HUBIERA SUCEDIDO | Director: Carlos Echeverría | Funciones: 15:30 | 1° piso CPC

TRENQUE LAUQUEN | Directora: Laura Citarella | Funciones: 17:00 | Sala Verónica Kuttel - La Vieja Usina

LA SIESTA | Directora: María Cecilia Acuña | Funciones: 17:30 | Sala Planta Baja CPC

TRES COSAS BÁSICAS | Director: Francisco Matiozzi Molinas | Funciones: 17:30 | Sala Planta Baja CPC

MI VOCACIÓN | Directora: María Laura Moyano | Funciones: 19:00 | 1° Piso Sala Mayor CPC

GIGI, LA LEGGE | Director: Alessandro Comodín | Funciones: 19:00 | 1° Piso Sala Mayor CPC

CARTA DESDE CASA | Directora: Fernanda Álvarez | Funciones: 19:30 | Sala Planta Baja CPC

FAR FROM US | Directoras: Laura Bierbrauer - Verena Kuri | Funciones: 19:30 | Sala Planta Baja CPC

¿QUIÉN ES KEILI GONZÁLEZ? | Directora: Diana Solari Brandolín | Funciones: 21:30 | 1° Piso Sala Mayor CPC

ARTURO A LOS 30 | Director: Martín Shanly | Funciones: 21:30 | 1° Piso Sala Mayor CPC

LOS CASCOS | Directores: V. Moreira - S. Van Dembroucke - J. Rearte - F. Álvarez | Funciones: 22:00 | Sala Planta Baja CPC

MATRIA| Directora: Jimena Cháves | Funciones: 22:00 | Sala Planta Baja CPC

RITUALES DE REGISTRO | Director: Milton Secchi Naput | Funciones: 22:00 | Sala Verónica Kuttel - La Vieja Usina

WE MET IN VIRTUAL REALITY | Director: Joe Hunting | Funciones: 22:00 | Sala Verónica Kuttel - La Vieja Usina

PRISIONEROS DE LA TIERRA | Director: Mario Soffici | Funciones: 00:00 | Sala Verónica Kutel - La Vieja Usina

AGENDA DEL VIERNES 8

TE INVITO A UN CORTO | Funciones: 9:00 - 10:30 - 15:30 | 1° Piso Sala Mayor CPC

EL VOLUNTARIO | Director: Pablo Corino | Funciones: 17:00 | 1° Piso Sala Mayor CPC

PESCANTORA | Director: Fabio Marcelo Bonelli | Funciones: 17:00 | Sala Verónica Kuttel - La Vieja Usina

SALIDOS DE LA SALAMANCA | Directora: Josefina Zavilía Ábalos | Funciones: 17:00 | Sala Verónica Kuttel - La Vieja Usina

SANTOS PAGANOS| Funciones: 18:30 | Sala Planta Baja CPC

HOTEL GRAN VICTORIA| Director: Ricardo 'Jaimo' Jaimovich | Funciones: 19:00 | 1° Piso Sala Mayor CPC

CRÓNICAS DE UN EXILIO | Directores: Micaela Montes Rojas, Pablo Guallar | Funciones: 19:00 | 1° Piso Sala Mayor CPC

MAL LLEVADO | Director: Leandro Nicolás Gómez | Funciones: 20:00 | Sala Planta Baja CPC

ME PERDÍ HACE UNA SEMANA | Director: Iván Fund | Funciones: 20:00 | Sala Planta Baja CPC

ZOO | Director: Jorge Castillo | Funciones: 20:00 | Sala Verónica Kuttel - La Vieja Usina

LA TERMINAL| Director: Gustavo Fontán | Funciones: 20:00 | Sala Verónica Kuttel - La Vieja Usina

INSOMNIO | Directora: Milagros Rocha | Funciones: 21:30 | 1° Piso Sala Mayor CPC

HACE MUCHO QUE NO DUERMO| Director: Agustín Godoy | Funciones: 21:30 | 1° Piso Sala Mayor CPC

LEJOS EL UNO DEL OTRO | Director: Gastón Calivari | Funciones: 22:00 | Sala Planta Baja CPC

LA ALEGORÍA DE LA CUEVA | Director: José David Apel | Funciones: 22:00 | Sala Planta Baja CPC

A BAILAR | Directora: Sara Van Dembroucke | Funciones: 22:00 | Sala Verónica Kuttel - La Vieja Usina

AFIRE| Director: Christian Petzold | Funciones: 22:00 | Sala Verónica Kuttel - La Vieja Usina

AGENDA DEL SÁBADO 9

JUGANDO CON EL CINE | Funciones: 16:00 | 1° Piso Sala Mayor CPC

EL JUICIO | Director: Ulises de la Orden | Funciones: 16:00 | Sala Verónica Kuttel - La Vieja Usina

CLOSE | Director: Lukas Dhont | Funciones: 17:00 | Sala Planta Baja | CPC

GALA DE PREMIACIÓN | 20:00 | CPC

AMIGAS DE UN CAMINO DE CAMPO | Director: Santiago Loza | Funciones: 21:00 | 1° Piso Sala Mayor CPC