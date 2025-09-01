Festival Bandera 2025: Rosario se prepara para una nueva edición del encuentro de rock

El Festival Bandera, uno de los eventos de rock más importantes de Rosario y de Argentina, celebrará su sexta edición el sábado 1 de noviembre de 2025 en el Hipódromo de Rosario

El Festival Bandera , uno de los eventos de rock más importantes de Rosario y de Argentina, celebrará su sexta edición el sábado 1 de noviembre de 2025 en el Hipódromo de Rosario. Se espera la asistencia de más de 20.000 personas a lo largo de un día de música, con tres escenarios en paralelo y más de 30 bandas en escena.

Entre los artistas confirmados se destacan Babasónicos, Divididos, Juanes, El Kuelgue, Deep Dish, El Plan de la Mariposa, Yami Safdie, Cruzando El Charco, Conociendo Rusia, Koino Yokan, Gauchito Club, 1915, Piti Fernández, Killer Burritos, Marttein, Un Muerto Más, Sofía Mora, Juana Rozas, Jaze, Cabezas de Remolino, Ryan, Solca y Crema .

El festival comenzará a las 14:45 hs, con apertura de puertas a las 14:30, y se extenderá hasta las 2 de la madrugada. Dentro del predio habrá foodtrucks y barras con opciones para todos los gustos, incluyendo alternativas vegetarianas, veganas y sin TACC. Además, se dispondrán puestos de hidratación a lo largo del evento.

Las entradas están disponibles en tuentrada.com. Los precios para el campo son $85.000 + $8.500 de servicio, mientras que la Experiencia Bandera cuesta $210.000 + $21.000 de servicio. La venta acepta efectivo, tarjetas de débito y crédito, y MercadoPago. Los menores pueden ingresar a partir de los 5 años, presentando DNI y acompañados por sus padres o tutores. Las entradas son generales y no numeradas.

Desde su primera edición el 13 de octubre de 2018, el Festival Bandera ha crecido hasta consolidarse como un referente del rock nacional, junto a eventos como Cosquín Rock, Lollapalooza Argentina y Quilmes Rock.