Ricardo Arjona confirmó dos fechas en Buenos Aires para 2026 El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona regresará a Buenos Aires en 2026 para reencontrarse con su público argentino, con dos shows programados en el Movistar Arena los días 1 y 2 de mayo 1 de septiembre 2025 · 14:32hs

Ricardo Arjona tocará en Buenos Aires en mayo de 2026

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona regresará a Buenos Aires en 2026 para reencontrarse con su público argentino, con dos shows programados en el Movistar Arena los días 1 y 2 de mayo. Los conciertos formarán parte de su nueva gira Lo que el Seco no dijo, un tour que ya viene cosechando récords en distintos escenarios del mundo.

Ricardo Arjona tocará en Buenos Aires en mayo de 2026 El anuncio llegó en un momento destacado de su carrera: recientemente Arjona agotó en tiempo récord dos funciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York. Según se adelantó, los espectáculos en Buenos Aires serán más que conciertos, prometiendo una experiencia sensorial que combinará clásicos de su carrera con las canciones de Seco, su más reciente álbum.

Las entradas para los shows en el Movistar Arena estarán disponibles exclusivamente a través del sitio oficial del estadio. La preventa exclusiva para clientes Santander Select Amex comenzará el martes 2 de septiembre a las 10 de la mañana y se extenderá por 48 horas, o hasta agotar stock. Posteriormente se abrirá la preventa general para todos los medios de pago.