Fernanda Roselli presenta su disco "Cosechas del Tiempo"

Escenario se reunió con la cantante para dialogar sobre este proyecto la cual inicio su alocución mencionando como llega la idea de hacer este disco. “Uno siempre como artista quiere hacer un disco pero las posibilidad económica siempre nos traba, si no tenemos alguien que nos acompañe económicamente, un espónsor un productor es difícil. Uno mismo hacer la producción de un disco con todo lo que conllevan los ensayos, conseguir músicos tener que pagar las sesiones, las grabaciones el tiempo. Después de mucho mucho tiempo en 2020 el 29 de septiembre estaba en la parada del cole iba a la casa de una amiga y dije: voy a hacer el disco, tome en ese momento la decisión, en mi subconsciente ya tenía armado que temas hacer quienes me iban a acompañar y fueron bajando todos los temas uno a tras del otro”, y agregó: “Empezamos a grabar en diciembre de ese año”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernanda Roselli (@fernandaroselli)

Fernanda explica que su proceso para elegir quien produciría el disco le resultó muy simple, “Denis Lozar, lo conozco desde chiquito, conozco a su padre. Él es un técnico en sonido maravilloso, además músico y muy profesional. Lo encontré y sabía que tenía que ser él”.

Luego de la elección de producción vino la convocatoria para los músicos que iban a acompañar el proyecto, afinar los números para solventar los gastos y el tiempo de edición. El disco llevó dos años de grabaciones intensas con muchas horas de edición y trabajo conjunto.

El álbum Cosechas del Tiempo cuenta con la colaboración de reconocidos músicos de Paraná y Santa Fe que acompañan a la artistas en la propuesta. “El disco se llama Cosechas del Tiempo porque intento mostrar o llevar temas propios y temas de interpretación, en donde los artistas que me acompañan son músicos que ya me acompañaron en algún momento de mi vida o que estuvieron conmigo en un momento muy especial”, mencionó, y agregó: “Por ejemplo Ernesto Mendez para mí es un maravilloso músico, excelente persona. Bruno Balla, musicalmente fue uno de los guitarristas con el que más tiempo estuve trabajando y tenía que estar en este disco. Músicos de Santa Fe que son amigos y que estuvimos encontrándonos en diferentes festivales. Jorge Martínez, Leo Conti, Osvalo Lucero. Enzo Demartini, Ramiro Heis. Con los últimos temas estamos trabajando muchísimo colaboran Juanjo Cáseres, Pico Rubio, Luis Farias y Toyi Bouzada. De Toyi tomé un tema que describe mucho la ciudad de Paraná que es muy paisajístico, que mejor que ese tema para que este en el disco”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fernanda Roselli (@fernandaroselli)

La grabación y producción para los artistas musicales implica no solo dinero sino tiempos de ensayos para poder llevar algo pulido al estudio y el tiempo de grabar mas de una vez para poder elegir apropiadamente cual es el tema que quedara plasmado para la posteridad. En ese proceso se encontró Fernanda y entre anhelos cuenta: “Todo lleva su tiempo, su hora, su costo se lleva el corazón de uno. Cuando escuche el primer tema que ya estaba ecualizado no podía dejar de llorar porque es mucha la emoción, mucho sacrificio muchas cosas dejadas de lado muchas cosas olvidadas para poder llegar a tener este disco que tanto uno anhela. A veces pensás: ¿Qué gano con dejar un disco con tantas cosa que hay en Youtube? Gano mi gusto. El disco significa mi vida, todo lo que uno a sembrado en la vida. Esta es la cosecha del tiempo”.

Fernanda reflexiona y concluye: “Creo que todavía no me he hecho cargo de que quien soy me cuesta. A donde voy me encuentro a alguien a quien saludar a quien abrazar con quien compartir. Al momento de cantar yo sé que a una la reconocen y la quieren. Quizás este es mi tiempo”.