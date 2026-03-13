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Ricardo Centurión: dos meses de su partida y un pedido de justicia que persiste

La memoria de Ricardo Centurión sigue viva y su familia, amigos y la comunidad continúan reclamando justicia, respuestas y que su historia no se olvide.

13 de marzo 2026 · 15:55hs
Ricardo Centurión: dos meses de su partida y un pedido de justicia que persiste.

Ricardo Centurión: dos meses de su partida y un pedido de justicia que persiste.

A dos meses del trágico fallecimiento de Ricardo Centurión, ocurrido el lunes 12 en un accidente de tránsito que jamás debió ocurrir, su familia, amigos y quienes lo conocieron continúan recordándolo con cariño y exigiendo justicia. La ausencia de Ricardo deja un vacío profundo y muchas preguntas sin respuesta.

Su memoria no solo es un recuerdo, sino también un llamado a la conciencia. Cada nuevo accidente de tránsito, como el registrado recientemente en Paraná, donde un hombre de 77 años resultó gravemente herido al descender de un colectivo, refuerza la urgencia de tomar medidas para proteger vidas y prevenir tragedias.

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Dos meses sin Ricardo Centurión: memoria y justicia que no cesan

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La familia de Ricardo reclama respuestas y verdad. Su partida no puede quedar en el olvido; su historia debe inspirar acciones que eviten que otros sufran pérdidas similares. Que su memoria siga viva y su reclamo de justicia resuene en cada uno de nosotros, recordándonos que detrás de cada accidente hay vidas, familias y sueños que merecen respeto.

Ricardo Centurión Justicia Accidente
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