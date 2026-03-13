Emiliano Stang va por un nuevo desafío en el callejero de Buenos Aires

Tendrá su segunda temporada como piloto oficial Toyota y llega con la experiencia de haber peleado por el título hasta la última carrera. Emiliano Stang será de la partida este fin de semana con la propuesta innovadora que presenta el TC 2000, ya que iniciará su campeonato en el trazado callejero de Buenos Aires.

El piloto de Crespo se subirá al Corolla Cross del Toyota Gazoo Racing en esta segunda temporada de los modelos SUV, que promete ser el año de despegue de la categoría ya que se sumarán nuevas marcas y modelos. “Será mi segundo año como piloto oficial, es algo muy positivo y es mi tercer año dentro de la categoría”, comentó a Ovación.

“Es un inicio distinto, siempre hay incertidumbre cuando es en un callejero. Será mi primera vez corriendo en un callejero, nunca he corrido este tipo de pistas, por suerte nadie la conoce, así que estamos todos en condiciones parecidas”, contó. Y respecto a las variantes que tendrá el circuito ubicado en la zona del Parque Roca indicó: “Pude hacer un poco del simulador, cuando lleguemos vamos a caminar la pista, a dar algunas vueltas en un auto de calle para tener alguna referencia más. Será todo un tema quiénes se adapten más rápidos en las tandas de entrenamientos”.

Como todo circuito callejero, las ondulaciones propias de las calles será un aspecto a tener en cuenta. “Hay un salto en el ingreso a la recta larga, que es la avenida Roca y en esa parte está bastante ondulada, pero será para todos iguales. Obviamente que los saltos desacomoda el auto y con las paredes tan cerquita puede costar caro. El resto de la pista está reasaltado a nuevo y no debería haber ninguna ondulación”, expresó.

En cuanto a la reglamentario, Stang contó que debido a las características del circuito los autos tendrán una preparación especial. “Por reglamento vamos todos 5 milímetros más alto en esta carrera, para evitar por las dudas cualquier rotura porque toca abajo o cualquier cosa rara que pase en el auto. La puesta a punto se va a cambiar un poco más. La pista no parece nada tan raro, es un callejero, pero igualmente son curvas bastante normales, no hay ninguna horquilla cerrada, tiene partes bastante rápidas. La pista va a cambiar todo el tiempo, va a ser una evolución de pista muy grande. Los tiempos van a ir bajando a lo largo de los días, seguramente en la qualy y en la final van a ser los mejores momentos de la pista”, manifestó.

El valor de la experiencia de Emiliano Stang

Este año el piloto de Crespo, que fue la sensación del año pasado, seguirá dentro de la estructura oficial junto a Matías Rossi y también se sumará Valentín Yankelevich. “Fue un gran año el año pasado junto con Toyota, peleamos el campeonato hasta la última final, estuvimos ahí cerquita. Por suerte se pudo seguir con la marca”, dijo.

Además, destacó que este año tendrá la experiencia de ir a circuito que el año pasado no conocía. “Estoy en condiciones un poco más parejo que el resto. El año pasado creo que más de la mitad de las pistas eran pistas que no conocía. Este año a todas esas pistas ya las conozco, hay que ver si vamos a otras que no conozco. Aparte también por otro lado, ya trabajé con el ingeniero, trabajé con todo el equipo, llego más preparado a este año, que el año pasado que no conocí a nadie y era todo nuevo para mí. Además, como piloto oficial tenía mucho que demostrar, no romper el auto. Este año ya tengo un poco más de tranquilidad por ese lado. Creo que puede ser un gran año este 2026”, contó.

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También en función de la categoría se espera que sea una de las mejores temporadas porque hay muchos modelos nuevos por ingresar, como lo serán el Fiat Pulse y la Nissan Kicks, que recientemente confirmaron a sus pilotos para este fin de semana. “Tengo entendido que hay muchos autos que se están haciendo, no sé si muchos llegan al callejero. Creo que va a ser un gran año de la categoría, a lo largo de las fechas se van a sumar autos nuevos, marcas nuevas”, indicó.

El grupo de trabajo en Toyota

Emiliano volvió a insistir que será sumamente importante mantener el mismo grupo de trabajo que en 2025. “Sigo con todo el grupo de trabajo mío, seguimos todo igual. Está todo más afianzado, más hablado y sabemos bien cómo trabajamos, qué hago, qué me gusta a mí, qué le gusta al equipo. Eso puede ser una gran ventaja respecto al año pasado”, dijo.

Los Toyota tendrán un nuevo diseño para esta temporada, ya que no será un auto completamente negro, sino que se combinará con el rojo y el blanco también. “Me gustó mucho el auto, está muy lindo. Aparte al no ser todo negro va a ser un poco menos caluroso adentro. Es un lindo cambio, serán colores más parecidos a lo que fue siempre el Toyota”, manifestó.

Por último y en función de las expectativas para este año, Stang volvió a postularse como uno de los animadores de la temporada. “El objetivo es pelear el campeonato hasta el final, después que se dé o no es más circunstancial. Llegar hasta la última fecha con chance es el objetivo claro que tenemos. El año pasado nosotros como Toyota tuvimos ventaja en las dos o tres primeras carreras, después todo se estabilizó y estamos bastante parecidos al resto. Este año ya empezamos todos bastante parejos así que veremos cómo se va dando a lo largo del año”, finalizó.