Uno Entre Rios | Escenario | Emanuel Noir

Emanuel Noir anunció que se alejará de las redes sociales por un tiempo

El cantante Emanuel Noir, líder de la banda de cumbia Ke Personajes, anunció que se tomará un tiempo de las plataformas digitales para atravesar un proceso personal

13 de marzo 2026 · 18:01hs
El entrerriano Emanuel Noir será reconocido como Maestro de la Cultura.

El entrerriano Emanuel Noir será reconocido como "Maestro de la Cultura".

El cantante Emanuel Noir, líder de la banda de cumbia Ke Personajes, anunció a través de sus redes sociales que se tomará un tiempo de distancia de las plataformas digitales para atravesar un proceso personal.

“Decido soltarlas por un tiempo”: Emanuel Noir explicó por qué se alejará de las redes

El mensaje fue publicado en sus cuentas oficiales y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. En el texto, el artista explicó que atraviesa un momento particular de su vida y que decidió hacer una pausa en el uso de las redes.

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“Después de muchos años de trabajo mi momento personal es hermoso. Siempre compartí con ustedes mi forma de ver el mundo y esta no será la excepción”, expresó el cantante en el comunicado.

En el mismo mensaje, Noir señaló que en los últimos tiempos comenzó una búsqueda interior que lo llevó a tomar esta decisión. “Una búsqueda interna mayor a la que creí apareció y se gestó en mí”, escribió.

El músico también reconoció que su intención inicial era alejarse completamente de las redes, aunque aclaró que no desaparecerá por completo del espacio digital. Según indicó, parte del equipo de Ke Personajes continuará administrando las cuentas durante este período.

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“No puedo desaparecer de las redes aunque el deseo es mayor. Contradictoriamente siento que mi freno vibracional está en las redes”, explicó.

Hacia el final del mensaje, el cantante agradeció el acompañamiento de sus seguidores y aseguró que se trata de una pausa temporal. “Siempre seremos parte del proceso, pero hoy decido soltarlas por un tiempo para que no pierda toda la esencia”, señaló.

El artista también dejó una frase que generó múltiples reacciones entre sus seguidores: “Cuando termine el despertar y completar la transformación final vuelvo”.

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Ke Personajes se convirtió en uno de los fenómenos más populares de la música tropical argentina en los últimos años, con canciones que alcanzaron millones de reproducciones en plataformas digitales y presentaciones en escenarios de todo el país y de América Latina.

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