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Los posibles rivales de Boca y River en las copas internacionales

Boca formará parte del Bombo 1 de la Copa Libertadores. El Millonario integrará el mismo bombo en la Sudamericana. El jueves se realizará el sorteo.

13 de marzo 2026 · 12:44hs
La fase de grupo de la Copa Libertadores comenzará el 7 de abril

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó como quedaron distribuidos los bombos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, competencias que tendrá como animadores a Boca Juniors y River Plate. El próximo jueves a partir de las 20 se realizará el sorteo en Luque, Paraguay.

El Xeneize será el único equipo argentino cabeza de serie en el torneo más importante a nivel clubes del continente. Comparte lugar con el vigente campeón y subcampeón del certamen, Flamengo y Palmeiras, y estará acompañado por los gigantes sudamericanos Peñarol, Nacional, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

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Por su parte, el Millonario integrará el bombo principal de la Copa Sudamericana. Compartirá este sector Racing, América de Cali, San Pablo, Atlético Mineiro, Gremio, Olimpia de Paraguay y Santos.

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Los bombos para el sorteo fueron determinados según el ranking de la Conmebol. La Libertadores dará el puntapié inicial el próximo 7 de abril, y los octavos de final comenzarán en el mes de agosto, una vez concluido el Mundial 2026.

Así quedaron distribuidos los bombos para el sorteo de la Copa Libertadores

Bombo 1: Flamengo, Palmeiras, Boca, Peñarol de Uurguay, Nacional de Uruguay, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

Bombo 2: Libertad de Paraguay, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario de Perú.

Bombo 3: Junior de Barranquilla, Universidad Católica de Chile, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready de Bolivia, Coquimbo, Deportivo La Guaira y Cusco de Perú.

Bombo 4: Universidad Central de Bolivia, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol de Brasil, Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal, Independiente Medellín y Deportes Tolima.

Los bombos para el sorteo de la Copa Sudamericana

Bombo 1: River Plate, Racing, América de Cali, San Pablo, Atlético Mineiro, Grêmio, Olimpia y Santos.

Bombo 2: Millonarios, San Lorenzo, Bragantino, Palestino, Caracas FC, Vasco da Gama, Tigre y Cienciano.

Bombo 3: Audax Italiano, Blooming, Academia Puerto Cabello, Montevideo City, Deportivo Cuenca, Independiente Petrolero, Boston River y Macará.

Bombo 4: Recoleta, Alianza Atlético, Deportivo Riestra, Barracas Central, Botafogo, Juventud de las Piedras, O’Higgins y Carabobo.

Boca Juniors River Plate Copa Libertadores Copa Sudamericana
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