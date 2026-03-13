El León del Imperio despidió al técnico artífice del histórico regreso a la Liga Profesional, tras un duro inicio en el Torneo Apertura 2026.

Este viernes, Iván Delfino, ex entrenador de Patronato, dejó de ser el entrenador de Estudiantes de Río Cuarto. El club emitió un comunicado oficial en el que le agradeció al DT artífice del histórico ascenso a la Liga Profesional, pero que tuvo un flojo arranque en el Torneo Apertura 2026.

" En este momento las palabras de agradecimiento resultan insuficientes. Iván no solo fue el conductor táctico de nuestro equipo junto a su cuerpo técnico; fue el arquitecto de un sueño que nuestra ciudad esperó durante décadas. Bajo su mando, Estudiantes alcanzó la gloria máxima: el histórico ascenso a la Liga Profesional, un hito que cambió para siempre el destino de nuestra institución y puso el nombre de Río Cuarto en la cima del fútbol argentino. ¡Gracias, Iván! ¡Hasta siempre! ", expresó el Leon del Imperio en sus redes sociales.

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Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

ivan delfino estudiantes de rio cuarto 1 Tras un flojo arranque, Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto

El conjunto cordobés está en una pésima situación. Se ubica último en la zona B con sólo cuatro puntos en nueve partidos, distribuidos en un empate 0-0 ante Argentinos Juniors y un triunfo 2-0 frente a Huracán. Luego, cayó ante Tigre, Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán, San Lorenzo y Sarmiento.

Además, está colista en la tabla de promedios y en zona de descenso directo con 0,444 y anteúltimo en la anual, sólo por delante de Newell's, que tiene tres unidades. La derrota de local ante Belgrano por 1-0 fue la gota que colmó el vaso y que derivó en el despido del técnico.

"Es difícil y esto es por goles, nos está costando convertirlos y nos convierten muy fácil. No creíamos que sería tan difícil. La diferencia está y para eso están las categorías. La principal diferencia está en la velocidad física, la de toma de decisiones, y los duelos. No es lo mismo que choquen dos autos a 30, que choquen dos autos a 100", señaló Iván Delfino, en diálogo con DSports tres semanas atrás.

Sin embargo, el entrenador de 54 años siempre será recordado por haber devuelto a Estudiantes de Río Cuarto a la Primera División del fútbol argentino, después de 40 años. En el Reducido de la Primera Nacional, superó a Patronato, Gimnasia y Tiro de Salta, Estudiantes de Buenos Aires y a Deportivo Madryn en la final.

A pesar de estar recién en marzo, Estudiantes de Río Cuarto es el sexto equipo de la Liga Profesional que cambia de entrenador. Previamente, ocurrió en River (Marcelo Gallardo), Estudiantes de La Plata (Eduardo Domínguez), Newell's (Flavio Orsi y Sergio Gómez), Instituto (Daniel Oldrá) y Atlético Tucumán (Hugo Colace).