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Sala llena para el inicio de "Noches de Transilvania" en Paraná

Más de 120 personas participaron de la primera función de "Noches de Transilvania" en La Vieja Usina

13 de marzo 2026 · 13:06hs
“Noches de Transilvania” comenzó con más de 120 espectadores en La Vieja Usina

“Noches de Transilvania” comenzó con más de 120 espectadores en La Vieja Usina
Sala llena para el inicio de Noches de Transilvania en Paraná

Más de 120 personas participaron de la primera función del nuevo ciclo del Cineclub Noble, una propuesta dedicada al universo del cine de vampiros. La actividad se realizó en la Sala Noble de La Vieja Usina y marcó el inicio de Noches de Transilvania / Citas con los vampiros, organizada por el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER) con el acompañamiento de La Vieja Usina y Enersa. La entrada es libre y gratuita.

Cineclub Noble (2)

“Noches de Transilvania” comenzó con más de 120 espectadores en La Vieja Usina

La película proyectada en la apertura fue Nosferatu, vampiro de la noche (1979), dirigida por Werner Herzog. Antes de la función, el presidente del IAAER, Maximiliano Schonfeld, presentó la propuesta del ciclo. También participaron el docente e investigador Leandro Drivert y el periodista y docente Franco Giorda, quienes aportaron comentarios y contexto sobre la obra.

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Durante la jornada también se pudo recorrer la instalación site specific “Lo eterno…”, de la artista Mana Ríos, pensada especialmente para acompañar la temática del ciclo.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, asistió a la función y destacó la convocatoria de la propuesta. Señaló que se trata de “una nueva iniciativa del IAAER a sala llena, para seguir fomentando el acceso del público a los bienes culturales y motivar el encuentro a través de una cultura activa”.

El ciclo continuará durante marzo y abril con nuevas proyecciones que revisan distintas miradas del mito del vampiro en el cine.

La próxima función será el martes 17 de marzo a las 20, en la Sala Noble de La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861, Paraná). En esa ocasión se proyectará Déjame entrar (2008), dirigida por Tomas Alfredson. La película sueca narra la amistad entre Oskar, un niño que sufre acoso escolar, y Eli, una enigmática niña vampiro que llega a su barrio en las afueras de Estocolmo.

Próximas funciones

  • Martes 17 de marzo – 20: Déjame entrar (2008), de Tomas Alfredson. Sala Noble.

  • Viernes 27 de marzo – 20: Nosferatu (1922), de Friedrich Wilhelm Murnau. Sala Principal de La Vieja Usina.

  • Martes 31 de marzo – 20: El Conde (2023), de Pablo Larraín. Sala Noble.

  • Viernes 10 de abril – 20: El día trajo la oscuridad (2013), de Martín Desalvo. Sala Noble.

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Noches de Transilvania Paraná La Vieja Usina Cine
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