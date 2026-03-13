Uno Entre Rios | Ovación | Fórmula 1

Aseguran que la Fórmula 1 cancelará los GPs de Bahrein y Arabia Saudita

Sky Sports afirmó que la cuarta y la quinta cita del calendario del Gran Circo no se disputarán por la guerra que está en curso en Medio Oriente.

13 de marzo 2026 · 17:39hs
Aseguran que la Fórmula 1 cancelará los GPs de Bahrein y Arabia Saudita

Aseguran que la Fórmula 1 cancelará los GPs de Bahrein y Arabia Saudita

Según informó el portal Sky Sports, la Fórmula 1 cancelará los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, previstos del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 del mismo mes, producto de la guerra en Medio Oriente.

En sintonía con el medio británico, la noticia se oficializará antes del domingo y no se sustituirán las citas, pese a que se “barajaron” los circuitos de Portimao (Portugal) e Imola (Italia). De esta forma, la temporada 2026 tendrá solo 22 fines de semana de acción.

El piloto argentino Franco Colapinto completó su debut en la Fórmula 1 finalizando en la 14ª posición en el Gran Premio de Australia

Franco Colapinto superó una dura sanción en su debut en el GP de Australia

Colapinto no pudo destacar y largará 16° en el GP de Australia de Fórmula 1. La pole position fue para Russell, mientras que Verstappen chocó e iniciará 20°

Franco Colapinto largará 16° en el GP de Australia

Aseguran que la Fórmula 1 cancelará los GPs de Bahrein y Arabia Saudita

Fórmula 1
Aseguran que la Fórmula 1 cancelará los GPs de Bahrein y Arabia Saudita

Aseguran que la Fórmula 1 cancelará los GPs de Bahrein y Arabia Saudita

De esta forma, habrá cinco semanas de pausa desde el GP de Japón, que se correrá el 29 de marzo, hasta el GP de Miami, que finalizará el 3 de mayo. Es decir, no habrá carreras en abril. El último compromiso cancelado con anticipación fue el GP de Emilia Romagna 2023, producto de las graves inundaciones que provocaron al menos cinco muertos en el norte de Itaia.

En este momento, el Gran Circo está en el Autódromo Internacional de Shanghái, escenario de la segunda cita del calendario. El británico George Russel fue el más rápido de la clasificación de la Sprint, seguido por su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, y por su compatriota Lando Norris, de McLaren.

El argentino Colapinto en acción

Fórmula 1 2
Franco Colapinto en acción durante la primera fecha.

Franco Colapinto en acción durante la primera fecha.

Por su parte, Franco Colapinto tuvo problemas con su Alpine -afirmó que se siente perdido- y terminó 16°, mientras que el francés Pierre Gasly finalizó séptimo y afirmó estar muy contento con el rendimiento de su monoplaza.

Fórmula 1 Arabia Saudita Medio Oriente Franco Colapinto
Noticias relacionadas
Lanús ganó de visitante en La Plata.

Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

El crespense Joel Gassmann va por un buen resultado en la Clase 3 con el Chevrolet Cruze.

Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

Los pilotos que serán parte de la primera fecha de la temporada en el trazado callejero.

Gabriel Ponce de León dominó en el callejero de Buenos Aires

 Nicolás Bittor y Duilio Scialacomo organizadores del certamen internacional de sóftbol.

The Show Pro Series: así quedó el fixture del torneo internacional de sóftbol

Ver comentarios

Lo último

Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

Ultimo Momento
Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

Gabriel Ponce de León dominó en el callejero de Buenos Aires

Gabriel Ponce de León dominó en el callejero de Buenos Aires

Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Policiales
Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Tragedia en la Ruta 14: murió una bebé entrerriana tras el vuelco de una camioneta en Corrientes

Chajarí: jurado popular declara no culpable al ex jefe policial de Concordia

Chajarí: jurado popular declara "no culpable" al ex jefe policial de Concordia

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Echaron del Estado a enfermera delegada de ATE por once faltas injustificadas

Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

Paraná: hallaron una persona sin vida en calle López Jordán

Aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito

Aumentó el número de víctimas en accidentes de tránsito

Ovación
Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

Lanús le ganó a Estudiantes en La Plata y se acerca a la Zona de playoffs

Gabriel Ponce de León dominó en el callejero de Buenos Aires

Gabriel Ponce de León dominó en el callejero de Buenos Aires

Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

Dos entrerrianos aceleran en el Oscar Cabalén

The Show Pro Series: así quedó el fixture del torneo internacional de sóftbol

The Show Pro Series: así quedó el fixture del torneo internacional de sóftbol

Mientras Boca busca su renovación, Zeballos está en la mira de Napoli

Mientras Boca busca su renovación, Zeballos está en la mira de Napoli

La provincia
La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

La Municipalidad de Paraná avanza con la puesta en valor del reloj del Palacio municipal

Maciá: la Liga de Intendentes del PJ se reunió y definió nuevas autoridades

Maciá: la Liga de Intendentes del PJ se reunió y definió nuevas autoridades

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

El Museo Serrano abre su Reserva Técnica con una visita guiada

Cultura presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y anunció sus sedes para este año

Cultura presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y anunció sus sedes para este año

Diputados solicitan informe sobre cárceles y programas para menores de 18 años

Diputados solicitan informe sobre cárceles y programas para menores de 18 años

Dejanos tu comentario