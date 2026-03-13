Pedro Rosemblat habló sobre su casamiento con Lali: "Es una situación nueva para los dos"

El periodista Pedro Rosemblat se refirió públicamente al futuro casamiento con Lali Espósito y compartió cómo viven ambos esta etapa de su relación

El periodista y conductor Pedro Rosemblat se refirió públicamente al futuro casamiento con la cantante y actriz Lali Espósito y compartió cómo viven ambos esta etapa de su relación. "“Estoy contento. Es una situación obviamente novedosa", contó.

En una entrevista con América TV , el conductor se mostró entusiasmado por el momento personal que atraviesa junto a la artista, aunque reconoció que el proceso también tiene algo de sorpresa para los dos.

Pedro Rosemblat contó cómo vive la organización de su boda con Lali Espósito

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“Estoy contento. Es una situación obviamente novedosa, nunca lo hice y ella tampoco. Así que vamos con esa mezcla de sorpresa que genera lo desconocido”, expresó.

La pareja, que mantiene una relación desde hace más de dos años, ya había confirmado su compromiso. Sin embargo, en esta oportunidad Rosemblat habló sobre cómo están transitando la organización de la boda y el interés que despierta el tema en el público.

Una propuesta que prefieren mantener en privado

Durante la entrevista, el periodista fue consultado sobre cómo fue la propuesta de casamiento y quién tomó la iniciativa. Frente a la pregunta, decidió preservar ese momento en la intimidad.

“Es imposible que yo te lo cuente. Es algo íntimo que me da vergüenza y pudor”, respondió entre risas.

Rosemblat también reflexionó sobre la exposición pública que rodea la relación, especialmente por la popularidad de la cantante.

“Hay una parte que es pública, que es la que contamos, sobre todo la que cuenta ella. Lo que más le interesa a la gente es el casamiento de Lali”, comentó.

La idea de una boda íntima

Consultado sobre los planes para la celebración, el conductor adelantó que la intención es concretar el casamiento durante este año, aunque todavía quedan algunos detalles por definir.

“Este año nos vamos a casar, espero que sea este año, si conseguimos fechas y nos ponemos de acuerdo”, señaló.

En cuanto al tipo de evento que imaginan, Rosemblat dejó en claro que prefiere una celebración reservada y sin cobertura mediática.

Ante la posibilidad de invitar a la prensa para cubrir el evento, respondió de forma directa: “¿Invitar a la prensa para que cubra? No, espero que no”.

Los planes a futuro

Durante la charla también fue consultado sobre la posibilidad de ser padres junto a la artista. Frente a esa pregunta, el periodista evitó anticiparse y explicó que prefieren avanzar paso a paso.

“Un paso, otro paso. No lo sé. Hoy estamos en esta. Después, quién sabe”, concluyó.