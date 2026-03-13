Guerra en Medio Oriente: suben los muertos en Líbano, Irán derriba drones y Trump apunta a Rusia

La guerra en Medio Oriente llegó a su día 14 y los muertos en Líbano superaron los 700. Además, Trump deslizó que Rusia podría estar colaborando con con Irán.

La guerra en Medio Oriente entró en una nueva fase de tensión con varios frentes abiertos. Mientras continúan los bombardeos en la región, el número de muertos en Líbano por ataques israelíes sigue en aumento. Además, Irán asegura haber derribado decenas de drones enemigos y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Rusia podría estar ayudando “un poco” a Teherán en el conflicto.

La confrontación se intensificó desde finales de febrero cuando comenzó la ofensiva militar de Estados Unidos y Israel contra Irán, lo que provocó la apertura de múltiples frentes de combate en la región, incluido el conflicto entre Israel y el grupo libanés Hezbollah.

La DAIA expresó preocupación por el conflicto en Medio Oriente y advirtió sobre el rol de Irán

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, está “herido, probablemente desfigurado y escondido”.

Hegseth pronunció estas declaraciones en el Pentágono, "sin aportar pruebas" sobre el estado de Mojtaba Jamenei, según informó la agencia The Associated Press.

Por su parte, Israel sospecha que Jamenei resultó herido al comienzo de la guerra ya que no aparecido en público desde que asumió el liderazgo.

Hamas Israel Líbano

Más muertos en Líbano por bombardeos israelíes

El Ministerio de Salud libanés informó que al menos 773 personas murieron y 1.933 resultaron heridas desde el inicio de la guerra entre Israel y Hezbollah. Entre las víctimas fatales se encuentran 103 niños, según el balance difundido este viernes.

En medio de la ofensiva, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que Líbano pagará “un precio cada vez mayor” si continúan los ataques lanzados por Hezbollah contra territorio israelí desde el sur del país.

La frontera norte de Israel se convirtió en uno de los principales escenarios del conflicto regional, con intercambio constante de cohetes, drones y bombardeos entre el ejército israelí y la organización chiita libanesa.

Trump sugiere que Rusia podría estar ayudando a Irán

En paralelo, Trump afirmó que cree que Vladimir Putin podría estar brindando cierto apoyo a Irán en medio de la guerra. “Creo que podría estar ayudándolo un poco, sí, supongo”, declaró el mandatario estadounidense en una entrevista con Fox News Radio, donde también vinculó la situación con la ayuda militar que Washington brinda a Ucrania en su guerra contra Rusia.

Según reportes de medios estadounidenses como The Washington Post y CNN, Moscú habría compartido datos de localización de activos militares estadounidenses en la región para ayudar a Teherán a planificar ataques con misiles y drones.

Irán afirma haber derribado más de 100 drones enemigos

En otro frente del conflicto, la Guardia Revolucionaria de Irán aseguró haber derribado 111 drones enemigos desde el inicio de la escalada.

La cifra aumentó tras la interceptación de un dron MQ-9 Reaper en la ciudad de Firuzabad, en la provincia iraní de Fars, y el derribo de otra aeronave no tripulada en la ciudad de Tabriz, en el noroeste del país.