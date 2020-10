"Experiencia Niebla", una propuesta sonora para escuchar con los ojos cerrados

“A veces es como si el cielo descendiera sobre la tierra. Una nube llamada niebla cubre por completo un pueblito allá en la cumbre de la montaña. En los caminos los pastores se pierden y hay animales que aparecen muertos sin la cabeza. Lo mejor es quedarse adentro, al resguardo de los peligros de la naturaleza, escuchar la radio y esperar que despeje. Sin embargo Abel y Amón, los policías de la comuna, están decididos a investigar: estos extraños sucesos coinciden con la llegada al pueblo de Mía, una actriz de renombre que sin razón aparente ha decidido instalarse en este punto alejado de todo. Quienes se acercan a ella descubren su hipnótico magnetismo, pero ¿qué oculta su presencia? ¿De qué sangre vive su ficción?”, adelanta la sinopsis.

Ante el confinamiento obligatorio, el elenco tuvo que sortear los inconvenientes que implicaba no poder tener funciones presenciales. Los actores tuvieron que desarrollar nuevas formas virtuales de ensayar, cada uno estando en lugares distintos (Entre Ríos, Corrientes, GBA, CABA). El director tuvo que afrontar el desafío de dirigir en este contexto, el productor de sonido hizo un trabajo enorme y cada cual puso todo de sí para darle forma a este proyecto, cuyo resultado final es una experiencia sonora de cuatro episodios con una duración total de 65 minutos de gran calidad tanto sonora como artística. Debido al intenso trabajo realizado por todos, el espectador no notará que los actores no están en el mismo sitio sino a cientos de kilómetros de distancia.

“Tomi se puso al hombro animaciones y videítos, las chicas las redes, y yo escuché esas voces y esos textos tantas veces como si voluntariamente rechazara la sanidad. Pablo produjo en su casa sonidos para el ambiente de la obra: un loco grabando tacitas que chocan con cucharas, pasos, golpes, roces de telas y fueguitos que crecen y se apagan.

Comenzaron a llegar los episodios, los cuatro capítulos de un melodrama excesivo y alucinatorio. Algo nos sorprendió, el terror. No nos imaginábamos que además de gracia y ternura por la hipérbole sentimental, podíamos dar miedo. Pero sí, algo era sobrecogedor. El ataque furioso a los sentidos que nos habíamos propuesto, en venganza por no poder hacer nuestro proyecto presencial, nos había llevado hasta la orilla en que el suspenso afila su costado peligroso. Descartamos llamar a Niebla radioteatro porque nos sublevamos al género, porque creemos que “experiencia sonora” nos hace justicia mejor”, expresó el gualeyo Gastón Díaz, autor y director de esta propuesta.

Actores y actrices

Los intérpretes son Candela González Tonón, Agustina Sconochini, Luciano Crispi, Carolina Díaz, Juan Ignacio Piasentini y Tomás Buccella. La producción y realización sonora es de Pablo Bronzini. Las ilustraciones estuvieron a cargo de Lisandro Ziperovich. La producción ejecutiva y prensa, Laura Alejandro.

Habrá funciones del 17 al 30 de octubre. Abonando la entrada se accede a los cuatro episodios.