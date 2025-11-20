Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

Desde las 21 la presentación de Litoral Stand Up Comedy y la música en vivo de Finola se unirán para hacer una noche de monólogos y canciones de humor

Este domingo 23 de noviembre, en la víspera del feriado, se realizará la primera edición del show de humor Juanele Comedy: me atravesaba un chiste. El evento está programado para las 21 horas en el Centro Juan Ortiz (Racedo 250 de Paraná)

En diálogo con La Red Paraná (88.7) el actor y humorista Mateo Izza indicó que la propuesta busca reunir a la mejor comedia de Paraná, ofreciendo una noche para reír, bailar, distraerse y "abstraerse de las dificultades cotidianas". Además, se trata de una opción accesible, ya que la entrada es a la gorra. Confirmó que habrá servicio de cantina.

Un espectáculo dividido en dos bloques

El show se presenta como una propuesta dividida en dos partes bien diferenciadas.

Primer bloque: el inicio del espectáculo será con Litoral Stand Up Comedy. Los comediantes que subirán al escenario con sus materiales más recientes son Belisario Ruiz, Ignacio Grünbaum y Lisandro Riera, con sus materiales stand up más recientes

Segundo Bloque: El cierre de la noche estará a cargo de una propuesta más musical denominada Finola. Este bloque transita por la comedia a través de "chistes cantados" o "canciones con comedia", diseñadas para hacer reír y bailar, de la mano de Mateo Izza, Nacho Koornstra y Nicolás Montaña.

Izza comentó que el formato fue presentado varias veces con éxito. "Es una linda propuesta de fin de semana largo para disfrutar de un buen espectáculo, comer algo y tomar algo", dijo Izza.