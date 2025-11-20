Uno Entre Rios | Escenario | Juanele Comedy

Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

Desde las 21 la presentación de Litoral Stand Up Comedy y la música en vivo de Finola se unirán para hacer una noche de monólogos y canciones de humor

20 de noviembre 2025 · 11:16hs
Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste
Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste
Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

Este domingo 23 de noviembre, en la víspera del feriado, se realizará la primera edición del show de humor Juanele Comedy: me atravesaba un chiste. El evento está programado para las 21 horas en el Centro Juan Ortiz (Racedo 250 de Paraná)

stand up 2

En diálogo con La Red Paraná (88.7) el actor y humorista Mateo Izza indicó que la propuesta busca reunir a la mejor comedia de Paraná, ofreciendo una noche para reír, bailar, distraerse y "abstraerse de las dificultades cotidianas". Además, se trata de una opción accesible, ya que la entrada es a la gorra. Confirmó que habrá servicio de cantina.

melu de mondesert y jesus galiussi presentan te ame mucho, muy en boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

miss universo 2025: a que hora es la coronacion y como votar por la entrerriana aldana masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

LA NOTA COMPLETA >>>>>

MATEO IZZA

Un espectáculo dividido en dos bloques

stand up

El show se presenta como una propuesta dividida en dos partes bien diferenciadas.

Primer bloque: el inicio del espectáculo será con Litoral Stand Up Comedy. Los comediantes que subirán al escenario con sus materiales más recientes son Belisario Ruiz, Ignacio Grünbaum y Lisandro Riera, con sus materiales stand up más recientes

Comedia
Este domingo ser&aacute; la primera edici&oacute;n del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

Este domingo será la primera edición del Juanele Comedy: me atravesaba un chiste

Segundo Bloque: El cierre de la noche estará a cargo de una propuesta más musical denominada Finola. Este bloque transita por la comedia a través de "chistes cantados" o "canciones con comedia", diseñadas para hacer reír y bailar, de la mano de Mateo Izza, Nacho Koornstra y Nicolás Montaña.

Izza comentó que el formato fue presentado varias veces con éxito. "Es una linda propuesta de fin de semana largo para disfrutar de un buen espectáculo, comer algo y tomar algo", dijo Izza.

Por mayor información: Instagram Litoral Stand Up Comedy y Se Viene La Finola

Juanele Comedy humor domingo
Noticias relacionadas
La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

thelma gonzalez, maby garcia y un equipo de artistas presentan asonar

Thelma González, Maby García y un equipo de artistas presentan "Asonar"

entre rios cantada llega a nogoya con un encuentro dedicado a jose maria fernandez unsain

Entre Ríos Cantada llega a Nogoyá con un encuentro dedicado a José María Fernández Unsaín

julio chivel llevara toca piazzolla al 4° festival internacional da gaita en brasil

Julio Chivel llevará "Toca Piazzolla" al 4° Festival Internacional da Gaita en Brasil

Ver comentarios

Lo último

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan Te amé mucho, muy en Boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Ultimo Momento
Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan Te amé mucho, muy en Boston

Melu De Mondesert y Jesús Galiussi presentan "Te amé mucho, muy" en Boston

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

Policiales
Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

Condenaron a docente de Uader por abuso sexual de menores: acordó 16 años de cárcel

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

La Justicia fijó que Juan Ruiz Orrico sea juzgado en febrero de 2026

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Tragedia en Ceibas: un motociclista falleció en un choque sobre la Ruta 12

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

Muerte de Gabriel Gusmán: el jurado declaró la no culpabilidad de Oscar Molina y Diego Íbalo

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: Gusmán fue ejecutado

La querella pide que los policías Molina e Íbalo sean condenados: "Gusmán fue ejecutado"

Ovación
FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

FIFA sorteó el repechaje del Mundial 2026

APB: los visitantes sacaron ventajas en el inicio de los playoffs

APB: los visitantes sacaron ventajas en el inicio de los playoffs

Liga Argentina: el duelo provincial fue para Rocamora

Liga Argentina: el duelo provincial fue para Rocamora

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Mariano Werner: Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar

Mariano Werner: "Nos tenemos que poner el guardapolvo para empezar a trabajar y ganar"

La provincia
Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

Miss Universo 2025: a qué hora es la coronación y cómo votar por la entrerriana Aldana Masset

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La niña entrerriana que conmovió al Papa: intercambio de cartas y un rosario bendecido

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

La modelo entrerriana Aldana Masset desfiló en Miss Universo 2025 y cautivó al público

La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

La Universidad Tecnológica Nacional celebró los 40 años en Concordia

Frigerio estará en el debate federal del CFI con Kicillof y otros gobernadores

Frigerio estará en el debate federal del CFI con Kicillof y otros gobernadores

Dejanos tu comentario