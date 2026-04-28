Sofía Muñoz representará a Entre Ríos en la final de Reina Argentina

En abril, la ciudad de Concepción del Uruguay recibió una nueva edición del certamen Miss Universo Entre Ríos y Reinas Argentinas, una instancia que articula formación, compromiso social y proyección cultural. En ese marco, Sofía Muñoz fue distinguida con el título de Miss Reina Argentina Entre Ríos.

Durante tres jornadas —del 10 al 12—, participantes de distintos puntos de la provincia atravesaron evaluaciones que contemplaron tanto la presencia escénica como el rol activo en sus comunidades. En ese marco, Sofía Muñoz fue distinguida con el título de Miss Reina Argentina Entre Ríos, un reconocimiento que la posiciona de cara a la final nacional prevista para noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Un sueño hecho realidad

Con 18 años y oriunda de Paraná, la joven inició una etapa de preparación que combina formación, agenda institucional y vinculación con iniciativas sociales. En diálogo con UNO, describió un proceso atravesado por la expectativa, la disciplina y la decisión de sostener una identidad propia en cada instancia.

“El proceso fue muy lindo, muy ordenado. Me presenté con la idea de ser auténtica, de sostener lo que soy en cada momento. No hice ni dije nada que no sintiera. Creo que eso influyó en el resultado”, indicó. La preparación previa incluyó jornadas extensas y organización personal para cumplir con cada etapa del certamen, pero también un trabajo interno ligado a la seguridad y a la coherencia entre discurso e imagen.

El viaje desde Paraná a Concepción del Uruguay marcó el inicio de una experiencia que la participante define como transformadora. “Fue un viaje hermoso, pero con muchos nervios. Llevaba el vestido colgado y lo miraba todo el tiempo. Había mucha ilusión. Sentía que, más allá del resultado, era una experiencia que iba a dejar algo importante”, relató. Esa combinación de ansiedad y expectativa se mantuvo durante las jornadas del certamen, que comenzaron temprano y se extendieron hasta la noche.

La instancia principal se desarrolló durante varias horas y exigió preparación desde la mañana. “Tuvimos que estar listas desde temprano. Fue un día largo, con muchas emociones. Había momentos de calma y otros de mucha tensión”, recordó. En ese contexto, la evaluación incluyó pasadas en pasarela, instancias de exposición y momentos de interacción con el jurado, donde la claridad en el mensaje y la capacidad de sostener una postura resultaron determinantes.

El título obtenido abre ahora un camino de representación provincial que implica asumir nuevas responsabilidades. “Es un orgullo poder llevar a Entre Ríos y mostrarla. Voy a hacer todo lo posible para representarla de la mejor manera”, expresó. La instancia nacional reunirá a representantes de distintas provincias en un certamen que no solo evalúa la imagen, sino también la formación integral, el compromiso social y la capacidad de comunicación.

En ese marco, Muñoz comenzó a delinear una agenda de trabajo que incluye la participación en actividades culturales, acciones institucionales y el desarrollo de proyectos con impacto comunitario. “Me interesa mucho lo social y también la comunicación. Estoy pensando en un proyecto que tenga que ver con eso, algo que pueda aportar y al mismo tiempo aprender”, explicó. La intención de vincularse con organizaciones y espacios de trabajo territorial aparece como una de las líneas a consolidar durante los próximos meses.

El interés por la historia de la provincia forma parte de ese proceso. “Siento que conocer de dónde uno viene es importante. La historia de Entre Ríos es algo que me interesa y que quiero seguir aprendiendo”, señaló. Esa búsqueda se integra a una preparación que no se limita a lo técnico, sino que apunta a construir una representación con contenido.

De cara a la final nacional, la joven transita una etapa de formación que abarca distintos aspectos. La capacitación en oratoria, el entrenamiento en pasarela y el trabajo sobre la comunicación integral forman parte de la rutina actual. “Una cosa es hablar y otra es saber transmitir. Quiero poder comunicar desde distintos lugares, no solo con la palabra, también con la presencia”, sostuvo. En ese sentido, la preparación incluye también el cuidado de la imagen, la elección de vestuario y la búsqueda de acompañamiento profesional.

La organización personal se vuelve un elemento central en este período. A las actividades vinculadas al certamen se suman compromisos educativos y familiares, lo que exige una planificación sostenida. “Es un proceso que requiere tiempo y dedicación, pero lo estoy disfrutando. Todavía no aparece la ansiedad por la final, estoy enfocada en cada paso”, indicó.

Raíces entrerrianas

En relación con la identidad cultural, Muñoz planteó una mirada centrada en lo cotidiano. “Busco representar desde lo auténtico, desde lo que somos. Las costumbres, los encuentros familiares, lo simple. En mi caso, los domingos en familia, compartir un asado. Mostrar eso tal cual es”, explicó. Esa construcción se apoya también en el modo de hablar, en los gestos y en las formas que identifican a la provincia dentro del país.

El recorrido hacia noviembre se presenta como una instancia de aprendizaje continuo. La experiencia del certamen provincial dejó, según indicó, herramientas que ahora se profundizan en una escala mayor. “Es una oportunidad para crecer, para conocer otras realidades y para seguir formándome”, afirmó.

En ese contexto, la participación en el certamen se proyecta más allá de la competencia. La posibilidad de representar a Entre Ríos en un escenario nacional se vincula con la construcción de una voz propia y con la intención de visibilizar aspectos culturales y sociales de la provincia. La preparación avanza con ese objetivo como eje, en un proceso que combina disciplina, exposición y aprendizaje.

Formación y proyección

El certamen Miss Universo Entre Ríos y Reinas Argentinas se consolidó en los últimos años como una instancia que excede la competencia tradicional y propone un recorrido formativo para sus participantes. A lo largo de sus distintas ediciones, el proceso incorporó evaluaciones vinculadas a la oratoria, la comunicación, el conocimiento del territorio y la participación en iniciativas sociales, en línea con una mirada que prioriza la preparación integral.

La importancia del certamen radica en su carácter de plataforma de proyección. Las representantes provinciales acceden a una red de experiencias que incluyen actividades institucionales, acciones culturales y participación en campañas de interés comunitario. En ese marco, la visibilidad que otorga el título se articula con la posibilidad de construir un perfil público con eje en la responsabilidad social y la identidad local.

En términos de trayectoria, el certamen se vincula con circuitos nacionales que reúnen a representantes de distintas provincias en instancias finales de alcance federal. Ese recorrido permite el intercambio entre participantes de diversos contextos y la construcción de vínculos que trascienden la competencia.