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Las Damas de la Federación Entrerriana de Hockey fueron subcampeonas en el Campeonato Argentino de Selecciones

El equipo de mujeres de la Federación Entrerriana de Hockey fueron segundas en la categoría B en Rosario. Los Caballeros fueron quintos en la A.

17 de agosto 2026 · 17:43hs
El equipo de la Federación Entrerriana de Hockey logró el ascenso a la División A.

Prensa FEH

El equipo de la Federación Entrerriana de Hockey logró el ascenso a la División A.

Las selecciones Sub 14 de la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) tuvieron una destacada participación en el Campeonato Argentino de Selecciones. Las Damas alcanzaron el segundo puesto en la División B, mientras que los Caballeros finalizaron en la quinta posición de la máxima categoría.

Como broche para ambas campañas, los arqueros entrerrianos fueron reconocidos individualmente como los mejores de sus respectivos certámenes.

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El Torneo Oficial de Damas continúa con su desarrollo.

Pasó la tercera fecha del Torneo Oficial de Damas

El seleccionado entrerriano femenino cerró su participación en el Campeonato Argentino Sub-14 B con una excelente actuación que le permitió quedarse con el subcampeonato y, principalmente, conseguir el ascenso al Campeonato Argentino de Selecciones A 2027.

En la gran final, disputada en el Estadio Mundialista Luciana Aymar de Rosario, Entre Ríos se enfrentó con la Asociación Litoral. En un partido de alto nivel, el conjunto rival se impuso por 2 a 0 y se quedó con el título.

Más allá del resultado del encuentro decisivo, el conjunto entrerriano cumplió con el gran objetivo de la competencia: finalizar entre los equipos que lograron el ascenso y asegurarse un lugar en la máxima categoría nacional para la próxima temporada.

A la destacada actuación colectiva se sumó un reconocimiento individual. Maitena Gómez fue elegida como la mejor arquera del torneo, una distinción que coronó su actuación a lo largo del certamen.

Los Caballeros de la Federación Entrerriana de Hockey terminaron quintos

En Buenos Aires, en las instalaciones del Club Ciudad, el seleccionado entrerriano masculino disputó el Campeonato Argentino Sub 14 A, compartiendo competencia con los mejores equipos del país.

Entre Ríos concluyó su participación en el quinto puesto, resultado que le permitió mantener su lugar en la División A para la próxima edición del Campeonato Argentino.

También en este certamen hubo una distinción para un representante entrerriano. Martín Álvarez Bersano fue elegido como el mejor arquero del torneo, completando así un fin de semana especial para los arqueros de la Federación Entrerriana.

De esta manera, tanto las Damas como los Caballeros cerraron sus respectivas participaciones con motivos para celebrar: las chicas lograron el ascenso a la elite nacional, mientras que los varones aseguraron su permanencia en la máxima categoría. A nivel individual, Maitena Gómez y Martín Álvarez Bersano fueron reconocidos entre los mejores especialistas del país en sus respectivas competencias.

Federación Entrerriana de Hockey Campeonato Argentino Hockey
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