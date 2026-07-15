La Selección Argentina, invicta en semifinales de los Mundiales.

La Selección Argentina a lo largo de las cinco que disputó en las Copas del Mundo, siempre consiguió el boleto a la final.

La Selección Argentina volverá a jugar una semifinal del Mundial cuando este miércoles se enfrente a Inglaterra por un lugar en la definición del título. Más allá del enorme desafío que representa el conjunto británico, la Albiceleste llegará respaldada por un antecedente que alimenta la ilusión: nunca perdió un partido en esta instancia de la Copa del Mundo; es decir, siempre pasó a la final.

El vigente campeón afrontó cinco semifinales mundialistas y logró superar todas . Tres terminaron con la clasificación directa y, en dos de ellas, debió recurrir a los penales para conseguir el objetivo.

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Vale una aclaración: en Argentina 1978, cuando conquistó su primera estrella, no disputó una semifinal debido al formato de aquella Copa del Mundo. En ese torneo existía una segunda fase de grupos y los líderes de cada zona avanzaban directamente a la final.

Semifinales de Argentina

El estreno en esta instancia fue en Uruguay 1930. Allí goleó 6-1 a Estados Unidos en el Estadio Centenario gracias a los dobletes de Guillermo Stábile y Carlos Peucelle, más los tantos de Alejandro Scopelli y Luis Monti, para meterse en la primera final de la historia de los Mundiales.

Recién 56 años después volvió a jugar una semifinal. En México 1986, apenas unos días después del inolvidable triunfo sobre Inglaterra, Diego Armando Maradona volvió a ser determinante con dos goles para vencer 2-0 a Bélgica y llevar a la Selección a una nueva final, que luego terminaría con la consagración frente a Alemania.

En Italia 1990 llegó otra noche histórica. Después de igualar 1-1 con el seleccionado anfitrión en Nápoles, el equipo dirigido por Carlos Bilardo se impuso 4-3 en la definición por penales con una actuación inolvidable de Sergio Goycochea, quien volvió a convertirse en héroe desde los doce pasos.

La siguiente semifinal tardó 24 años en llegar. En Brasil 2014, Argentina empató sin goles con Países Bajos durante los 120 minutos y otra vez resolvió la clasificación por penales. Sergio Romero atajó dos remates y depositó al conjunto de Alejandro Sabella en la final frente a Alemania, que luego perdería.

La última presentación fue en Qatar 2022 y, probablemente, una de las actuaciones más completas de la era Scaloni. La Albiceleste goleó 3-0 a Croacia con un tanto de Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez para acceder al partido decisivo que terminaría con la obtención de la tercera Copa del Mundo.

Ahora, en la sexta frente a Inglaterra, la Selección buscará extender ese invicto perfecto en semifinales y dar un paso más hacia el gran objetivo: defender el título conseguido en Qatar y volver a disputar una final del Mundial.