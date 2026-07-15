Uno Entre Rios | Ovación | Selección Argentina

La Selección Argentina, invicta en semifinales de los Mundiales

La Selección Argentina a lo largo de las cinco que disputó en las Copas del Mundo, siempre consiguió el boleto a la final.

15 de julio 2026 · 14:56hs
La Selección Argentina

Conmebol.

La Selección Argentina, invicta en semifinales de los Mundiales.

La Selección Argentina volverá a jugar una semifinal del Mundial cuando este miércoles se enfrente a Inglaterra por un lugar en la definición del título. Más allá del enorme desafío que representa el conjunto británico, la Albiceleste llegará respaldada por un antecedente que alimenta la ilusión: nunca perdió un partido en esta instancia de la Copa del Mundo; es decir, siempre pasó a la final.

El vigente campeón afrontó cinco semifinales mundialistas y logró superar todas. Tres terminaron con la clasificación directa y, en dos de ellas, debió recurrir a los penales para conseguir el objetivo.

El análisis del cuerpo técnico de la Selección Argentina sobre Suiza.

El análisis del cuerpo técnico de la Selección Argentina sobre Suiza: "Es un equipo duro y físico, pero con calidad"

Mario Kempes, un peso pesado de la historia de la Selección Argentina.

Mario Kempes: "Los perdedores siempre van a llorar"

Vale una aclaración: en Argentina 1978, cuando conquistó su primera estrella, no disputó una semifinal debido al formato de aquella Copa del Mundo. En ese torneo existía una segunda fase de grupos y los líderes de cada zona avanzaban directamente a la final.

Semifinales de Argentina

El estreno en esta instancia fue en Uruguay 1930. Allí goleó 6-1 a Estados Unidos en el Estadio Centenario gracias a los dobletes de Guillermo Stábile y Carlos Peucelle, más los tantos de Alejandro Scopelli y Luis Monti, para meterse en la primera final de la historia de los Mundiales.

Recién 56 años después volvió a jugar una semifinal. En México 1986, apenas unos días después del inolvidable triunfo sobre Inglaterra, Diego Armando Maradona volvió a ser determinante con dos goles para vencer 2-0 a Bélgica y llevar a la Selección a una nueva final, que luego terminaría con la consagración frente a Alemania.

En Italia 1990 llegó otra noche histórica. Después de igualar 1-1 con el seleccionado anfitrión en Nápoles, el equipo dirigido por Carlos Bilardo se impuso 4-3 en la definición por penales con una actuación inolvidable de Sergio Goycochea, quien volvió a convertirse en héroe desde los doce pasos.

La siguiente semifinal tardó 24 años en llegar. En Brasil 2014, Argentina empató sin goles con Países Bajos durante los 120 minutos y otra vez resolvió la clasificación por penales. Sergio Romero atajó dos remates y depositó al conjunto de Alejandro Sabella en la final frente a Alemania, que luego perdería.

La última presentación fue en Qatar 2022 y, probablemente, una de las actuaciones más completas de la era Scaloni. La Albiceleste goleó 3-0 a Croacia con un tanto de Lionel Messi y un doblete de Julián Álvarez para acceder al partido decisivo que terminaría con la obtención de la tercera Copa del Mundo.

Ahora, en la sexta frente a Inglaterra, la Selección buscará extender ese invicto perfecto en semifinales y dar un paso más hacia el gran objetivo: defender el título conseguido en Qatar y volver a disputar una final del Mundial.

Selección Argentina Semifinales Copa
Noticias relacionadas
Toni Kroos destacó la calidad del equipo campeón del mundo.

Toni Kroos respaldó a Argentina y rechazó las acusaciones de un supuesto robo ante Egipto

Cristina Aranguren no se conforma con participar, sino que “sueña con traerse una medalla”.

Cristina Aranguren, la capitana de la Selección Argentina

Si quieren tanto que Argentina gane, ¿para qué nos hacen venir a jugar?, se quejó el DT de Egipto.

Hay bronca en Egipto tras la derrota ante la Selección Argentina

La Selección Argentina está entre los ocho mejores del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Ver comentarios

Lo último

El PJ dará intervención al Tribunal de Disciplina por incumplimiento de mandato partidario en la Reforma Previsional

El PJ dará intervención al Tribunal de Disciplina por incumplimiento de mandato partidario en la Reforma Previsional

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

Ultimo Momento
El PJ dará intervención al Tribunal de Disciplina por incumplimiento de mandato partidario en la Reforma Previsional

El PJ dará intervención al Tribunal de Disciplina por incumplimiento de mandato partidario en la Reforma Previsional

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

Luchado, Argentina pierde con Inglaterra

Luchado, Argentina pierde con Inglaterra

Argentina busca un lugar en la final ante Inglaterra

Argentina busca un lugar en la final ante Inglaterra

Policiales
Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Impactante choque de camiones en Maciá provocó importantes daños materiales

Colón: vendían cocaína en prisión domiciliaria

Colón: vendían cocaína en prisión domiciliaria

Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Procesan a presunto líder narco que se escondió en Entre Ríos

Operativos en Victoria, Diamante y Concordia: secuestran armas y ejemplares de fauna

Operativos en Victoria, Diamante y Concordia: secuestran armas y ejemplares de fauna

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Ovación
Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

Guillermo Carmarán cumplió el sueño de ser maratonista en Rosario

River: Acuña y Santiago Beltrán visitaron a los jugadores separados

River: Acuña y Santiago Beltrán visitaron a los jugadores separados

Álvaro Montero antes de ser refuerzo de Boca: Sabemos la grandeza que tiene el club

Álvaro Montero antes de ser refuerzo de Boca: "Sabemos la grandeza que tiene el club"

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Franco Armani se despidió de River con un discurso emotivo

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

Paraná recibió la cuarta fecha del Campeonato Argentino de SUP

La provincia
El PJ dará intervención al Tribunal de Disciplina por incumplimiento de mandato partidario en la Reforma Previsional

El PJ dará intervención al Tribunal de Disciplina por incumplimiento de mandato partidario en la Reforma Previsional

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

El Premio Fray Mocho dio a conocer la lista de ensayos que continúan en competencia

Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

Vacaciones de invierno: invitan a un taller gratuito para chicos en el Museo Casa de Gobierno

Hubo tensión en las puertas de la Casa de Gobierno

Hubo tensión en las puertas de la Casa de Gobierno

Con los votos de dos peronistas, el Senado dio media sanción a a la reforma previsional en Entre Ríos

Con los votos de dos peronistas, el Senado dio media sanción a a la reforma previsional en Entre Ríos

Dejanos tu comentario